Fidesz a takarékos államról

Míg a kormány tegnap tárgyalt javaslatai az új adónemek bevezetéséről szóltak, addig a Fidesz a többi között új ellenőrző testületek felállítását, illetve a parlament létszámának csökkentését indítványozta.

A Fidesz törvényjavaslata szerint a fejlesztési kabinetet ellenőrizendő országgyűlési bizottságot hoznának létre, és új intézményként megalakulna a költségvetési tanács is. A nagyobbik ellenzéki párt azt is indítványozza, a kormánytagok vállaljanak anyagi felelősséget a költségvetési hiány túllépése esetén. A Fidesz javasolja továbbá, hogy a parlament létszáma 200 fő legyen és a miniszterek fizetését a 2002-es szintre szállítsák le. Kötelezővé tennék, hogy parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatuk mellett az adóbevallásukat is hozzák nyilvánosságra.

Tegnap már négy fideszes javaslat tárgyalásáról határoztak a képviselők: a költségvetési tanácsról és a miniszterek fizetéséről, valamint a tárcavezetők felelősségéről szóló javaslatokat igen, míg a 200 fős parlamentről szóló indítványt nem vette sürgős tárgyalásba a ház.

