Választott haza – 82 honosított játékos léphet pályára a vb-n

Az idei labdarúgó-világbajnokságon a 32 válogatott összesen 736 játékost nevezett a tornára, közülük 82-en nem abban az országban születtek, amelynek színeiben pályára lépnek - többek között ez derül ki a Washington Post összeállításából. Összesen 22 nemzeti csapatban található más országban született futballista, a marokkóiak keretében tizenheten vannak, akik nem az észak-afrikai országban látták meg a napvilágot.

A lap szerint a háborúk, a szülők munkahelyváltásai (van olyan játékos, akinek édesapja labdarúgó volt, és több országban játszott, a család pedig mindig vele költözött) az elsődleges befolyásoló tényezők. Az egyik legérdekesebb helyzetben a belga válogatott Adnan Januzaj van, aki hét nemzeti csapatban is szerepelhetne: a szülei albánok, édesanyja szülei koszovóiak és szerbek, de az anyukájának van horvát állampolgársága is, apai nagyszülei törökök, Januzaj tinédzser kora óta Angliában játszik, több halálos fenyegetést kapott Koszovóból, amikor úgy döntött, a belga válogatottat választja.

A vb-n szereplő játékosok közül a legtöbben, ötvenen Franciaországban születtek, a második helyen Brazília áll 28 labdarúgóval.

Gotoku Sakai az egyetlen játékos, aki az Egyesült Államokban született, édesapja japán. Sakai kétéves volt, amikor édesapja a hazájában kapott munkát, ezért Tokióba költözött, ezek után a futballista Japán válogatottját választotta.

Oscar Duarte Nicaraguában született, két órára a Costa Rica-i határtól, öt éves volt, amikor édesanyja a szomszédos országban kapott munkát. Duarte tizenhárom éves korában megkapta a Costa Rica-i állampolgárságot, de szülőhazájában is nemzeti hősként tisztelik.

Thiago Alcantara - Fotó: AFP/Anton Denisov

Különös utat járt be Thiago Alcantara, a spanyolok középpályása, akinek brazil édesapja, Mazinho is híres labdarúgó volt. Thiago Olaszországban született (édesapja akkor itt futballozott), három éves korában Spanyolországba költözött, amikor Mazinho a Valenciához szerződött. Pár évvel később Mazinho visszatért Brazíliába a családjával, hogy hazájában fejezze be pályafutását. Thiago tinédzserként egy spanyol futballakadémiára került, az öt nyelven beszélő fiatal a hispánok válogatottját választotta, testvére, Rafael Alcantara (Rafinha) a brazil nemzeti együttest erősíti, igaz, nem került be a vb-keretbe.

Az ausztrál Milos Degenek szülei szerbek, a játékos Horvátországban született, a család a délszláv háború idején előbb Belgrádba menekült. Degenek 7 éves volt, amikor szüleivel Ausztráliába költöztek, a futballista azért választotta az ausztrál nemzeti csapatot, mert elmondása szerint itt ismerte meg az érzést, milyen félelem nélkül élni.

A svájci válogatottat erősítő Granit Xhaka koszovói szülők gyermekeként Svájcban született, nem sokkal később a família Koszovóba költözött. Édesapját később politikai okokból börtönbe zárták, mert részt vett a kommunista diktatúra megbuktatására tett kísérletben, Xhaka és édesanyja az Amnesty International segítségével jutott el Svájcba. Xhaka svájci állampolgárságot kapott, ezután számára nem volt kérdés, melyik válogatottban lép pályára. Közel hasonló a svájciak támadójának, Josip Drmicnek a története, az ő szülei Horvátországból menekültek a háború alatt az alpesi országba. Alekszandar Prijovics és Milos Veljkovics szerb szülők gyermekeiként Svájcban születtek és nőttek fel. A vb-n pénteken a svájciak a szerbekkel játszanak az F csoportban.

Saman Ghoddos - Fotó: AFP/Saeid Zareian

Saman Ghoddos Svédországban született és nőtt fel, szülei irániak. Ghoddos 2017-ben még a svéd válogatottban játszott barátságos mérkőzésen. Mivel kérdéses volt, hogy befér-e a vb-keretbe, megegyezett az iráni szövetséggel, így az ázsiai nemzeti együttest erősíti. Életében először akkor járt szülei hazájában, amikor első alkalommal játszott az iráni válogatottban. (A nemzetközi szövetség felnőtt korban egy alkalommal engedélyezi az országváltást azoknak a futballistáknak, akik nem játszottak a felnőtt válogatottban tétmeccset, csak barátságos találkozót.)

A portugálok ellen gólt szerző Diego Costa Brazíliában született, két felkészülési meccsen szerepelt a dél-amerikai együttesben, 2007 óta azonban (a Chelsea-nél töltött három évet és a portugál Bragánál játszott egy évet leszámítva) Spanyolországban légióskodik. Miután Brazíliában nem számítottak rá folyamatosan a válogatottnál, 2014 óta a spanyol nemzeti csapatot erősíti.

B.P.