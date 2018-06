Ezt üzeni az egészségügyi államtitkár! Ja, mégse!

Hiába várták a szakemberek, és a sajtó is Nagy Anikó egészségügyért felelős államtitkárt szerdán egy szakmai konferenciára előadóként, a politikus közvetlenül a rendezvény előtt lemondta a szereplést.

Az Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság (EHMA) és az Interdiszciplináris Magyar Egészségügy (IME) Egészség-gazdaságtani társaság is ezekben a napokban tartja Budapesten konferenciáját. Mindkét rendezvényre várták - az IME rendezvényen szerda délelőtt lett volna lehetősége beszélni az egészségügy szakmenedzserei előtt, ide nem érkezett meg.

A több mint egy hónapja hivatalban lévő szakpolitikus még egyetlen nyilvános fórumon sem jelent meg.

Eddig mindössze két nyilvános megszólalása volt: egy héttel ezelőtt a Magyar Időknek beszélt arról, hogy öt nagy nemzeti egészségprogram készül a lakosság egészségi állapotának javítására, továbbá határozott célnak nevezte, hogy minden kórházban kiemelt betegbiztonsági kérdésként kezeljék a kórházi fertőzések megelőzését. (Ezzel együtt a kórházak még mindig nem adták ki, nem tették nyilvánossá a TASZ által jogerősen megnyert per nyomán ezeket az adatokat.) A másik egy keddi MTI által idézett bejelentése Tallinból, ahol az államtitkár egy WHO rendezvényen bejelentette, hogy Magyarország lesz az egyik társelnöke a New York-i ENSZ-találkozónak.

D.A.