Ezt üzeni az egészségügyi államtitkár! Ja, mégse!

Hiába várták a szakemberek, és a sajtó is Nagy Anikó egészségügyért felelős államtitkárt szerdán egy szakmai konferenciára előadóként, a politikus közvetlenül a rendezvény előtt lemondta a szereplést.

Az Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság (EHMA) és az Interdiszciplináris Magyar Egészségügy (IME) Egészség-gazdaságtani társaság is ezekben a napokban tartja Budapesten konferenciáját. Mindkét rendezvényre várták - az IME rendezvényen szerda délelőtt lett volna lehetősége beszélni az egészségügy szakmenedzserei előtt, ide nem érkezett meg.

A több mint egy hónapja hivatalban lévő szakpolitikus még egyetlen nyilvános fórumon sem jelent meg.

Eddig mindössze három nyilvános megszólalása volt: egy héttel ezelőtt a Magyar Időknek beszélt arról, hogy öt nagy nemzeti egészségprogram készül a lakosság egészségi állapotának javítására, továbbá határozott célnak nevezte, hogy minden kórházban kiemelt betegbiztonsági kérdésként kezeljék a kórházi fertőzések megelőzését. (Ezzel együtt a kórházak még mindig nem adták ki, nem tették nyilvánossá a TASZ által jogerősen megnyert per nyomán ezeket az adatokat.) A másik egy keddi MTI által idézett bejelentése Tallinból, ahol az államtitkár egy WHO rendezvényen bejelentette, hogy Magyarország lesz az egyik társelnöke a New York-i ENSZ-találkozónak. A harmadik nyilvános szereplése május végén az Szent Imre kórházban adott át hatszáz gépet és monitort az intézménynek, s egyben bejelentette: folytatódik az Egészséges Budapestért Program. (Ezen a programon azonban csak a kormányzati sajtót vehetett részt.)

A baráti tévébe elment Nagy Anikó a konferencián nem jelent meg, de szerdán reggel a kormányközeli TV2 műsorának vendége volt. Itt arról beszélt, hogy nagyon sok helyen van még javítani való, de „az általános véleményekkel szemben” ő úgy gondolja, hogy „a magyar egészségügy az elmúlt időszakban is nagyon sokat fejlődött”, és jó minőségben gyógyít. Az államtitkár szerint ők is látják azokat a területeket, ahol javítani kell, és kezelni is fogják a helyzetet. Annyi konkrétumot elárult, hogy külön program indul a sürgősségi ellátás újraszervezésére. A nővérek és szakdolgozók elvándorlására pedig azt mondta: világjelenségről van szó, és ez nem csak bérkérdés, hanem a szakma elismertségét szeretnék növelni.







D.A.