Ungár Péter nem veszi magára a Figyelő listázását

„Nagyon nem értek egyet vele” – így minősítette a Népszava kérdésére Ungár Péter LMP-s képviselő a Figyelő újabb, az MTA kutatóit érintő listázását. Ungár közvetve, családi cégén keresztül kisebbségi tulajdonosa a Figyelőnek,

Ungár a Facebook-oldalán megosztotta az azonnali.hu témába vágó cikkét – amelyben azt írják: „Ki kell állnunk az igazságtalansággal szemben, még ha gumicsont is”. „Az eredeti cikk és a reakció közötti különbségben kiviláglik, mi a különbség a két sajtótermék alapértékei között” – írta Ungár, utalva arra, hogy az azonnali.hu-nak is tulajdonosa.

Bár Ungár Péter kisebbségi tulajdonosa a Figyelőnek, a Népszavának most is azt hangsúlyozta: a hetilap tartalmára semmilyen ráhatása nincs. „Az azonnali.hu is tőlem teljesen függetlenül működik, pedig annak többségi tulajdonosa vagyok” – mondta. Kérdésünkre, hogy részt vett-e már valamikor a Figyelő szerkesztőségi értekezletén, Ungár Péter azt közölte: soha, semmilyen lap szerkesztőségi értekezletén nem vett részt.

MTA-kutatókat listáz a Figyelő Újabb listázásba fogott a Figyelő: ezúttal az MTA kutatói kerültek sorra. A lap ünnepli, hogy az Akadémia pénzeinek elvételével a kormánynak "nagyobb rálátása lesz" a kutatóintézetek munkájára. Ennek szükségességét pedig tudósok már-már véletlenszerűen válogatott, "ideológia-vezéreltnek" bélyegzett tanulmányainak sorolásával igyekszik alátámasztani. A szerzőket névvel, fényképpel listázza a cikk.

Ungárt már korábban is szembesítették azzal, hogy miközben ellenzéki politikus, a résztulajdonában lévő lap a kormánypropaganda céljait szolgálja. Erre azt szokta mondani, hogy nem a Figyelő tulajdonosa, hanem a családi cégben, a Pió-21 Kft-ben van tulajdonrésze, amelyet nem ő irányít, hanem a nővére és az édesanyja, Schmidt Mária. Ezt a tulajdonrészét pedig az édesapjától örökölte, és személyes okokból nem kíván lemondani róla.