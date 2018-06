Dietetikus: a fagyi nem számít feltétlenül "bűnözésnek"

A fagylaltszezont kortól, nemtől függetlenül mindenki várja, de néhány gombóc után sokunknak megszólal a lelkiismerete, és felmerül a kérdés: szabad-e. A dietetikus szerint ésszel és mértékkel fogyasztva még csak nem is számít „bűnözésnek”.

Ha a táplálkozásunk mértéktartó, sok friss zöldséget, gyümölcsöt tartalmaz és törekszünk a zsírszegénységre, akkor akár naponta, de heti néhány alkalommal biztosan beleférhet a fagylalt – szögezte le a Népszavának Barcza Zsuzsanna dietetikus. Az azonban nagyon fontos, hogy ez egyszerre ne legyen több két gombócnál, még véletlenül se együnk meg egy egész doboznyit. Az ugyanis - fajtától függetlenül - nemcsak cukor, de zsírtartalmában is erős túlzás.

Mentesek

Manapság – mindenféle igényt követve - sokféle ízű és akár „mentességű” fagylalt létezik. Így különböző érzékenység vagy allergia, illetve betegség esetén sem kell feltétlenül lemondani a nyári csemegéről. Kapható ugyanis tej-, tejcukor-, laktóz- és cukormentes fagylalt is. Ha nem tartalmaznak tejterméket, többnyire alacsonyabb az energiatartalmuk is, ilyenek az általában gyümölcsös, sorbet-jellegű fagylaltok, de nem árt figyelni, mert a cukortartalmuk akár a tejesekét is meghaladhatja, ezért nem célszerű azokból sem túl sokat fogyasztani alkalmanként – mondta a dietetikus.

Illusztráció: pexels.com

Lájtosak

A light-jelölésű fagyiknál célszerű megkérdezni, miből tartalmaz csökkentett mennyiséget, különösen, ha valakinek a szénhidrátbevitelét számolnia kell. Sokszor ugyanis répacukrot nem, de fruktózt tartalmaznak. Ez ugyan kicsit lassabb felszívódású, mint a szacharóz, de van kalória-, energia-, szénhidráttartalma és glikémiás indexe. Az öntet, a tejszínhab és a cukorszórás durván felturbózza, akár meg is duplázhatja az energiatartalmat, ezért ezeket jobb kihagyni. Gluténérzékenység esetén pedig a tölcsért kell elfelejteni – tette hozzá Barcza Zsuzsanna.

Illusztráció: pexels.com

Jégkrémek

A csokival bevontak igazi kalóriabombák, ezeket semmiképpen nem célszerű mindennap enni, annál is inkább, mert általában több feldolgozott anyagot és ízfokozót, aromát is tartalmaznak, és az összes energiatartalmuk gyakran magasabb, mint a fagyiké, ahogy a zsírtartalmuk is.

Barabás Júlia