Többé nem lesz hangfelvétel a kormányülésekről

Változik a kormány üléseinek dokumentálása, többé nem rögzíthetők hangfelvételen a kabinet üléseit – az erről szóló javaslatot a 2019. évi költségvetést megalapozó salátatörvény-javaslatba rejtették, az Index vette észre. A kormány üléseinek rögzítéséről egy 2010-es törvény rendelkezik, e szerint az ülésekről hangfelvétel készül. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett, kedd este beterjesztett törvényjavaslat szerint viszont ez a rendelkezés hatályát veszítené.

Az Index azt írja, a kormányülésekről továbbra is készülne összefoglaló, de mivel a felvételek nyilvánosságra hozatala eddig is a miniszterelnök belátására volt bízva, a helyzet annyiban változik, hogy az üléseken elhangzottak szó szerint nem csak most maradnak bizalmas, hanem már soha nem is lesznek megismerhetők.

A változás lényegében csak törvényi szintre emeli az eddigi gyakorlatot, ugyanis hiába rendelkezik a még hatályos törvény a fent ismertetett módon, egy 2010-es kormányrendelet szerint hangfelvétel csak a kormányülések végén, az összefoglaló készítése céljából készülhetett. Az ülés vége előtt felvétel készítését csak a miniszterelnök engedélyezhette.