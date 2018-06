Parlamenten kívül szövetségeseket keres Hadházy

„Ha félnék már nem csinálnám” – mondja az LMP-ből frissen kilépő Hadházy Ákos, akit pajzsként és fegyverként tekint megőrzött mandátumára. Orbán rendszerét szerinte már csak a közösség akarata rendítheti meg – ha nem teszünk semmit, hamar az Unión kívül találhatjuk magunkat.

Hadházy Ákos kilépett az LMP-ből, a parlament szerinte illegitim, mégis megtartja mandátumát.

Társadalmi összefogásra biztat, így még csatlakozhatunk az európai ügyészséghez.

Már a parlamenten kívüli politika erősítésére készül.

Orbán Viktor szerinte az uniós kizárásra játszik, ezért támadja a bíróságokat.

Ha szemet hunyunk a törvénytelenségek felett, szerinte a következő parlament is így fog felállni.

– Hogyan fogadták az LMP-ben kilépésének hírét? Mit mondott például Szél Bernadett pártelnök?

– Most megyek Budapestre, reggel még kislányomat pesztráltam – nem találkoztam még velük, de nem is az ő véleményüket tartom a legfontosabbnak. Persze, bejelentettem döntésemet: szerdán tartották volna meg az LMP etikai bizottságának új tárgyalását, ahol egész bizarr módon saját korábbi döntésüket megfellebbezve próbáltak súlyosabb büntetést mérni rám. Ezt nem vártam meg.

– Kapott már megkeresést ajánlatot más parlamenti frakcióktól?

Biztosan mondhatom, hogy nem leszek újabb frakció tagja. Hat hónapig eleve kizárt az átlépés, de később sem csatlakoznék más párthoz.

– Hogyan képzeli el ezután parlamenti munkáját?

– Majdnem ugyanazt fogom tenni, mint amire LMP-s politikusként is készültem. Azon dolgozom, hogy tegyünk végre valamit a korrupció és kormányzati propaganda megállításáért, valamint a bíróságok maradék függetlenségének bedarálása ellen.

Most már ott tartunk, hogy az uniós tagságunk is veszélybe kerülhet. Az EU felismerte, hogy Magyarországon kormányzati segítséggel lopják el az uniós pénzeket, és ebből tartják fel a politikai rendszert. Az Unió nem fogja hagyni ezt sokáig, ami azzal a veszéllyel jár, hogy a miniszterelnöknek nem lesz érdeke tovább az EU-ban maradni. Épp ezért nem fog félni a bírói függetlenség erőszakos felszámolásától sem, hiszen így kiprovokálhatja kizárásunkat

– És mit tud tenni ez ellen egy mandátum birtokában, független képviselőként?

– Az egyéni mandátum kevés lesz a munkához, ahogy egy 15 fős frakció is gyenge a kormányhoz képest. Jól látszik, hogy parlamenten belüli ellenzék önmagában már nem képes az ellenállásra – a magyar haza következő évtizedei nem ezeken a mandátumokon múlnak, hanem a társadalmi összefogáson. Olyan tettre kész emberek kellenek, akik nem félnek a parlamenti kívüli politizálástól.

A kormánnyal szembeni hatékony fellépés lenne például, ha egymillió aláírás összegyűjtésével elérnénk az európai ügyészséghez történő csatlakozást. Orbán rendszere számára életveszélyes az uniós ellenőrzési mechanizmus.

– Ezek szerint az ellenzéket és a közéletet összekapcsoló társadalmi-politikai szövetséget épít? Hogy áll a szervezéssel?

– Az elmúlt hetekben sok komoly emberrel tárgyaltam, öröm látni, hogy milyen sokan hajlandóak tenni a hazájukért.

– Kik ezek a „komoly emberek”, milyen szinten áll az együttműködés szervezése? Említene valami konkrétabbat is?

– Csak azt nevezhetem meg, aki ehhez maga is hozzájárult. Egyeztettem például Róna Péterrel (a közgazdász korábban az LMP tanácsadója volt, de szintén szakított a párttal). Sokakkal tárgyaltam, és optimista vagyok a folytatással kapcsolatban.

– Korábban úgy nyilatkozott, hogy az LMP parlamenti frakciójában zavarba ejtően nagy a jókedv, a választási bukás ellenére is. Mit értett ez alatt?

– Az lenne a normális, hogy aki most a parlamenten belül politizál, az tele van kétségekkel, és én nem látom az ellenzéki dilemmákat. Hétfőn Ungár Péter egy rendezvényen nyíltan úgy fogalmazott, hogy feleslegesnek tartja a parlament legitimitásának feszegetését. Ha a mostani viszonyokról elfelejtkezünk, a következő parlament is így fog létrejönni – ha elfogadjuk a Fidesz játékszabályait, akkor a kormány továbbra is tetszés szerint emelhet fel vagy lökhet vissza pártokat.

– Nem tartja legitimnek az országgyűlést, kilépett az LMP-ből. Mi értelme ezután ragaszkodnia képviselői mandátumához? Talán a kormányzati megtorlástól tart?

– Ha félnék valamitől, akkor rég nem csinálnám – eddig is elképesztő lejárató kampányokkal támadtak engem és a családomat. A mandátum ugyan nem biztosít nagy védelmet, sem potenciális erőt – sőt, inkább kockázatokat jelent a számomra –, de azért több a semminél. Én például ragaszkodom ahhoz, hogy törvény útján tiltsam be a kormányzati propagandát; az erről szóló javaslatomat biztosan lesöprik majd az asztalról, de újra és újra meg fogom próbálni. Arra is látok módot, hogy egy-egy pontban összellenzéki csapatmunkával átvigyük akaratunkat a kormánypárti többségen.

– A kétharmaddal szemben? Hogyan?

– Meg vannak rá az eszközök, amikkel az ellenzéki frakciók eddig nem tudtak vagy nem akartak élni. Erről többet nem mondanék, amíg nincs az itt az ideje.

Koncz Tamás