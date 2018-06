Most tényleg bajban van a Jobbik

Korábban is történtek kilépések a Jobbikból, de azok nem okoztak számottevő veszteséget a pártnak. A mostani helyzet sokkal komolyabb – állapította meg Juhász Attila politológus, a Political Capital főmunkatársa.

A Jobbikból kizárt Toroczkai László szombaton zászlóbontó gyűlést tart Ásotthalmon: nagy a valószínűsége, hogy a Mi Hazánk Mozgalom párttá alakul. Juhász Attila emlékeztetett rá, hogy a Jobbik tisztújító kongresszusán elnökjelöltként induló Toroczkaira a küldöttek 46 százaléka szavazott. Ennyien egész biztosan nem csatlakoznak hozzá, de a szavazati arány mutatja, hogy a jobbikosok körében Toroczkainak valóban sok szimpatizánsa van.

Az egymásnak ellentmondó hírek alapján pillanatnyilag nem lehet megmondani, hogy végül a Jobbik tagjainak hány százaléka pártol át az új mozgalomhoz. Juhász Attila közlése szerint az aktív tagság jellemzően a szélsőjobboldali irányzathoz kötődik, Toroczkai ennek akár a harmadát is magával viheti. Szervezetileg mindenképpen súlyos károk érhetik a Jobbikot – utalt a politológus arra, hogy teljes alapszervezetek is bejelentették megszűnésüket. A Toroczkai nevével fémjelzett társaságnak ráadásul Dúró Dóra személyében a parlamentben is van képviselője.

A Jobbik (és főleg a párt alapítványa) korábban pénzzel támogatta, ezzel pedig féken tartotta a szélsőjobboldali holdudvarhoz tartozó szervezeteket. Csak éppen a Jobbik anyagi lehetőségei vészesen beszűkültek, a kormányzati hátszéllel működő Állami Számvevőszék súlyos százmilliókra büntette a pártot – említett Juhász Attila egy újabb tényezőt, amit csökkenti a Jobbik mozgásterét.

A politológus egyértelműen a Fidesz érdekének tartja a Jobbik szétforgácsolását. A kormányközeli média ennek megfelelően mindent megtett a Toroczkai-féle irányzat erősítése érdekében.

Juhász Attila hangsúlyozta: a Jobbik 2014-hez képest növelte táborát, ami annak ellenére jó teljesítmény, hogy jelentősen elmaradt a párt várakozásaitól (a Jobbik országos listájára adott 1 millió 92 ezer szavazat mintegy 70 ezerrel több a négy évvel ezelőttinél). A baloldal ráadásul romokban van. Az ellenzéki oldal állapotát elnézve a Jobbik még meggyengített állapotában is a legnagyobb ellenfele a Fidesznek – mondta Juhász Attila.

Rövid távon a kilépések kárt okoznak a Jobbiknak, hosszabb távon viszont a radikálisok kiválása szerinte hozzájárulhat a néppárti politika erősítéséhez. Juhász Attila hozzátette: a Jobbik jelenlegi vezetésének 2,5 millió Fidesz-ellenes szavazó a célcsoportja, Toroczkaiéknak az ezzel részben átfedésben levő pár százezer szélsőjobboldali.

Kudarcos szakítások Volt idő, amikor Toroczkai László nehezen viselte, ha egy Jobbikból eltávolított politikus új mozgalmat alakít. Pősze Lajos, miután a Magyar Gárda bírálata miatt kizárták a parlamenti frakcióból, 2011 elején szeretett volna zászlóbontó gyűlést tartani. Toroczkai a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnökeként felhívásban tiltakozott az ellen, hogy a „nemzeti oldal árulójának” nevezett Pősze „tovább erőltetve szánalmas aknamunkáját” új szervezetet akar létrehozni. Toroczkai hangsúlyozta, hogy egy bajtársi közösség elárulása a legnagyobb bűn. Bíber József Tibor, a Jobbik volt alelnöke vezetésével szintén 2011-ben alakult meg a pártként bejegyzett Magyar Főnix Mozgalom. Bíber – aki korábban úgy vélekedett, hogy a „cigánybűnözés biológiai fegyver a cionizmus kezében” – arra a következtetésre jutott ugyanis, hogy a parlamentben nincs képviselete a nemzeti radikalizmusnak. Következő évben Endrésik Zsolt, a Jobbikból ugyancsak kizárt borsodi képviselő hozott létre egy Szent Lászlóról elnevezett mozgalmat. 2013-ban – görög neonáci mintára – egy másik volt jobbikos, Kisgergely András ózdi önkormányzati képviselő elnökletével alakult meg pártként a Magyar Hajnal. A mostani választásra is jutott párt, ami volt jobbikos parlamenti képviselőhöz kötődik: a Bertha Szilvia vezetésével működő Értünk, Értetek nevű formáció.

Czene Gábor