Orbán Viktor elmúlt ciklusbéli kormányáról, a Fidesz holdudvarának köz- és háttérszereplőiről sokan, sok helyen elmondták már lesújtó véleményüket. Szinte naponta derül (ha derül) fény újabbnál újabb korrupciós botrányokra, s azt is tudjuk, Polt Péter legfőbb ügyész a garancia arra, hogy mindezek büntetőjogi következmények nélkül maradhatnak, sőt folytatódhatnak. Az is gyakran közbeszéd tárgya, hogy Orbán Viktor mennyire köpönyegforgató politikus. Ez utóbbi állítást tekintve én egy kicsit árnyalnám a képet. Hogy a miniszterelnök nyíltan szembemegy az Európai Unióval és annak alapelveivel, feszültséget szít szövetségeseinkkel, az Egyesült Államokkal, s azon van, hogy a közpénz „elveszítse közpénz jellegét”, és magánzsebekbe csatornázva hozzátartozói, kiválasztottjai, oligarchái és strómanjai vagyonát gyarapítja, valamint hogy az ország ilyetén módon történő kifosztásával, katasztrofális külpolitikájával, mindent összevetve a politika és a magyar történelem sajnálatosan egyik legkárosabb, legnegatívabb figurája; ez tény. De hogy köpönyegforgató lenne…? Szerintem nem. Még rosszabb! Úgy tűnik, már eleve számtalan, merőben különböző köpönyeg van rajta. S ahogyan személyes érdekei, érdekkörei (nem az országéi!) megkívánják, mindig azt a köpönyeget „vedli le”, amely alól aztán az villan elő, amely éppen szükségeltetik. A módszer „eredményesen”, jól működik, immár évtizedek óta. Ám e mutatványsorozat könnyen véget érhet, ha egyszer valaki vagy valami egyben rántaná le róla a teljes, befülledt, foszladozó, molyos, avítt köpönyeghalmazt. És ha a legalul lévő, utolsó ruhadarabot, a legfontosabbat, a futballista mezt is lekapnánk róla, tényleg kiderülne és bebizonyosodna mindenki előtt a dupla igazság: a király meztelen.

Komáromi Attila