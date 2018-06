Az ENSZ-rendőrség fenntartja a békét

A mai napon rendőrségi felső vezetők és nemzetközi szakértők érkeznek a világ minden pontjáról az Egyesült Nemzetek székházába, hogy kifejtsék az Egyesült Nemzetek Rendőrségével kapcsolatos közös elképzeléseiket arról, hogy az ENSZ-rendőrség miként felelhetne meg hatékonyan korunk kihívásainak. Ennek érdekében a tagállamoknak ki kell jelölniük legkiválóbb rendőreiket, és az Egyesült Nemzetekkel közösen továbbfejleszteni tudásukat, hogy a leghatékonyabbak lehessenek a mai globalizált környezetben, ahol a több ezer mérfölddel távolabb jelentkező veszélyek is közvetlen hatással vannak az állampolgárok és a közösségek biztonságára. Ez egy fontos találkozó tekintettel arra, hogy a rendőrök terepen végzett munkájának jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.

Jelenleg több mint 11 000 rendőr szolgál 16 békeműveletben az Egyesült Nemzetek zászlaja alatt, így az Egyesült Nemzetek Rendőrsége a legnagyobb és legösszetettebb globális rendőri szolgálat a világon. Ezek a szakképzett rendőrök a szükséges műveleti és kapacitásépítési támogatás teljes körét biztosítják a fogadó állam hasonló szervezeteinek. Továbbá segítenek megteremteni az alapvető közbiztonságot.

Az ENSZ-rendőrség segíti az összetűzésekből felépülő országok saját bűnüldözési szolgálatainak és intézményeinek újjáépítését is. Az Egyesült Nemzetek Libériai Missziójának rendőri egysége hozzájárult a békés választások megtartásához és a nyugat-afrikai nemzetben lezajló hatalomátadáshoz a Libériai Nemzeti Rendőrség átfogó reformjának támogatásával, valamint Libéria jövőjének pozitív irányú megalapozásával. Az ENSZ-rendőrség olyan helyeken is támogatja a műveleti képességek kiépítését, mint Darfúr, ahol 80 kiképzést tartottunk a belső menekültek közül 720 rendfenntartó önkéntesnek. Az elmúlt 12 hónapban az ENSZ-rendőrség 25 figyelemfelkeltő szemináriumot és képzést tartott nőknek a szexuális és nemi alapú erőszakról a Közép-afrikai Köztársaságban, valamint kiképzett 179 mali rendőrt, hogy képesek legyenek kivizsgálni ezeket a bűncselekményeket. Az ENSZ-rendőrség szolgál és véd, valamint épít is.

A fenntartható kormányzás megalapozása és a jogállamiság helyreállítása jelentik a tartós béke és biztonság központi elemeit. A béke, igazság és erős intézmények kialakítását célul kitűző 16. fenntartható fejlődési cél nyomatékosítja, hogy minden tagállamnak biztosítania kell az igazságszolgáltatáshoz való megfelelő hozzáférést és a jogállamiságot, valamint véget kell vetnie az emberi jogi jogsértéseknek, vagyis az erőszaknak, a terrorizmusnak, a megkülönböztetésnek és a szervezett bűnözésnek. Ez egy nagyon lassú és nehéz folyamat, viszont kulcsfontosságú a konfliktusmegelőzés és a fenntartható béke eléréséhez. A jogállamiság hiányában nem létezhet fenntartható emberi biztonság és gazdasági vagy társadalmi fejlődés sem.

Az ENSZ-rendőrségnek szüksége van partnerei segítségére. Szükségünk van arra, hogy a tagállamok több szaktudással rendelkező rendőrt küldjenek, így támogatva erőfeszítéseinket. Több női rendőrtisztre és több erőforrásra van szükségünk ahhoz, hogy az ENSZ-rendőrség képes legyen a terepen tanultakat az iránymutatás szintjére emelni, valamint ahhoz, hogy előmozdíthassuk globális elvi útmutatásunkat, a nemzetközi rendőri békefenntartás stratégiai iránymutatási keretrendszerét, amellyel sikeresen megfelelhetünk korunk nemzetközi rendőri békefenntartással kapcsolatos igényeinek.

Az ENSZ-rendőrségnek, a tagállamokkal egyetemben kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy a közösségeknek biztonságot nyújtson világszerte. Az ENSZ-rendőrség alapvető átalakuláson ment keresztül az elmúlt fél évszázadban, kezdve az 1960-as első bevetésüktől az Egyesült Nemzetek Kongói Műveletében, az 1990-es évek összetett és többdimenziós békefenntartó műveletein át, napjaink dinamikus és teljes körű rendőri szolgálatáig. Ezekben a bonyolult és kiszámíthatatlan helyzetekben egy dolog biztos; az Egyesült Nemzetek Rendőrsége az elkövetkező években is kiemelt szerepet fog játszani a nemzetközi béke és biztonság elérésében.

A szerző: Luís Carrilho, az Egyesült Nemzetek rendőr tanácsadója, aki korábban az Egyesült Nemzetek rendőrbiztosa volt a Közép-afrikai Köztársaságban, Haitin és Kelet-Timorban.