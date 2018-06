Orbán német csapdában

Hatalmas sikerrel hülyítették el a magyar társadalmat: az itt élők egyik legnagyobb félelme, hogy tömegesen áramlanak be a menekültek. Mintha a végítélet jönne el akkor, ha migránsokat fogadna be Magyarország. Hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy nálunk sokkal jobban működő nyugati országban a lakosság majdnem tíz százaléka bevándorló, és szó ami szó, itthon is sokan gondolják: külföldön jobban menne a soruk.

A kormányt támogatók, a kormányhoz közeli gondolkodók lelkesen ünneplik Orbán Viktort, mennyire fontos európai tényezővé vált, hiszen már közös bevándorlásellenes ernyőszerv létrehozásában gondolkodik – ilyen frakció már létezik az EP-ben, de ezt nyilván alig tudja bárki. Júliusban ráadásul Angela Merkel is fogadja őt Berlinben, ami egyértelmű jele annak, hogy a magyar kormányfő megkerülhetetlenné vált az EU-ban.

Tény, a külföldi lapok is sokat írnak róla, s neki láthatóan csak az a fontos: forogjon a neve a Lajtán túl is. A már egy cseppet sem érdekli, hogy olyan politikusként emlegetik, aki az egyik legnagyobb veszélyt jelenti az EU-ra. Miért akarja hát Merkel vendégül látni Berlinben? Változás előtt állna a német-magyar viszony? A kancellár erre már kedden, az Emmanuel Macron francia elnökkel megtartott közös sajtótájékoztatóján megadta a választ: kiemelik az euróövezetet az EU-ból, így hosszabb távon magukra maradnak azok az államok, amelyek elutasítják a közös európai valuta bevezetését.

A kancellár eszközként használja tehát a magyar miniszterelnököt, aki lelkesen belesétál a csapdába. Merkel így akarja kifogni a szelet a CSU vitorlájából. Közismert, hogy a keresztényszociálisok elnöke, Horst Seehofer szívélyes viszonyt alakított Orbánnal, s osztja radikális nézeteit a menekültpolitikával kapcsolatban. A bajor CSU elnöke két hetet adott Merkelnek arra, hogy közös európai megoldást találjon a menekültválságra, ha ez nem sikerül, azonnal elkezdik kiutasítani azokat, akiknek a menedékkérelmét más uniós országban már elutasították.

Ha a kancellárt annyira érdekelné Orbán véleménye a migránskérdésről, akkor nem a jövő héten esedékes uniós csúcs után fogadná őt. Így pusztán arról van szó, hogy Merkel némi időt akar nyerni: Seehofer belügyminiszterként Orbán látogatása előtt ugyanis aligha rendeli el a menedékkérők kitoloncolását.

Orbánt már nem érdeklik a visegrádi négyek, úgy érzi, az EU egyik vezető politikusává válhat. Csakhogy ezért súlyos árat kell fizetnie - Magyarországnak. Álláspontja szembemegy Budapest érdekeivel: Seehofer javaslata ugyanis de facto azt jelenti, hogy visszaállítják az ellenőrzést a német határon. Ez pedig végsősoron véget vethet a schengeni vívmányoknak.

Ezt a veszélyt a magyar miniszterelnökhöz hasonlóan populistaként emlegetett cseh kormányfő, Andrej Babis is felismerte: ő egyértelműen Merkel közös európai megoldása mellett foglalt állást. Orbánt nem az ország, vagy akár a széthullóban lévő visegrádi csoport érdekli, csak a saját megítélése. Az itthoni közvéleményt pedig úgyis meg lehet győzni a folyamatos agymosással.

Rónay Tamás