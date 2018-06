Will Smith a közösségi oldalakon örökítette meg, ahogy felesége táncol az egyik hotel tetőteraszán.

Illusztráció: Instagram/Will Smith

Budapesten forgatja új filmjét Will Smith, akit a családja is elkísért, és láthatóan jól érzik magukat, néhány napja a gyerekeivel a Lánchídnál mókáztak, most pedig a felesége, Jada Pinkett, a főváros egyik tetőteraszán lejtett táncáról készített felvételt posztolt a színész.