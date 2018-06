Veszedelmes viszony

Donald Trump jobboldali radikális, populista politikusokat meghazudtoló módon avatkozott be a német belpolitikába Merkel ellen.

Az amerikai elnök kedden a Twitteren egyenesen azzal vádolta a német hatóságokat, hogy hamis adatokat közöltek a németországi bűnözéssel kapcsolatosan. Szerinte ennek mértéke a bevándorlás miatt valójában tíz százalékkal emelkedett, ám a szervek „nem akarnak beszámolni erről a bűnözésről”. Ami különösen sajátos: az amerikai elnök, aki rendszeresen vádolja hamis hírek közlésével a CNN-t, vagy a New York Timest, nem közölte, honnan is vette ezeket az információit. Ugyanakkor megjegyezte, „más országokban még rosszabb a helyzet. Légy bölcs, Amerika”.

Azon nyilván el lehet vitatkozni, ez a bejegyzése mennyire volt okos, ám Európában a populisták biztosan többen éljenzik azt a mondatát, amely szerint „Határok nélkül ország sincs”.

Angela Merkel Emmanuel Macronnal tartott közös, kedd délutáni sajtóértekezletén utasította vissza Trump állítását. Mint mondta, a rendőrség nemrégiben közzétett bűnügyi statisztikáiból éppen az derül ki, hogy e téren „enyhén pozitív változásokról” lehet beszámolni, ami „önmagáért beszél”.

A Horst Seehofer bajor belügyminiszter által májusban közölt adatok szerint az elmúlt évben a bűnözés 1992 óta a legalacsonyabb szintre csökkent Németországban. A rendőrség 5,76 millió kisebb-nagyobb bűncselekményt jegyzett fel a 2017-es esztendő folyamán. A nem német állampolgárságú gyanúsítottak aránya 2016-hoz viszonyítva 40,4 százalékról 34,8 százalékra csökkent. A rendőrség nyomozását az esetek 57,1 százalékában koronázta siker, ami csekély emelkedés az előző évi 56,2 százalékhoz viszonyítva. Ugyanakkor ilyen jól még sosem teljesített a német szövetségi rendőrség. Jelentősen visszaesett a betörések és a zsebtolvajlások száma. Mintegy 23 százalékos a csökkenés.

Amikor Trump szóvivőjénél azt firtatták, a számok teljesen mást mondanak, mint amit az amerikai elnök állít, azt közölte, „nem ismerem a statisztikákat”. James Comey, az FBI volt igazgatója nem kertelt, amikor kedd esti berlini fellépése során kijelentette: „Trump folyamatosan hazudik”. Martin Schulz, a német szociáldemokraták volt elnöke pedig a Twitteren azt közölte, „Donald Trump igazi szakértőnek mondhatja magát a bűnügyi statisztikát illetően. Hallgatási pénzt fizetett pornósztároknak, illegális kapcsolatokat tartott fenn Oroszországgal, illetve kampánymenedzsere a rács mögé került. Több német politikus azt közölte, a berlini külügyminisztérium kéresse be az Egyesült Államok sajátos kijelentéseiről ismert nagykövetét, Richard Grenellt.

Nem mindenki fordult azonban az amerikai elnökkel szemben. A jobboldali radiális Alternatíva (AfD) alelnöke szerint Trump a titkosszolgálata révén jobb információkkal rendelkezik a németországi bűnözésről, mint a berlini kormány.

Trump azonban nemcsak e kérdésben fordult a német vezetés ellen. Hétfőn azt írta a Twitteren, hogy a német szövetségi kormány bizalmi válságot él át, s „az emberek Németországban a vezetésük ellen fordultak”. Az amerikai elnököt cseppet sem zavarta, hogy ebből a megjegyzéséből egyetlen szó sem igaz. A koalíciós feszültséget a CDU és a CSU között ugyanis nem az idézte elő, hogy a németek fellázadtak volna a kormány ellen, hanem az ok Horst Seehofer különutas politikája a menekültkérdésben. Trump azt is megjegyezte, hogy a bevándorlás megrendíti „az amúgy is ingatag berlini koalíciót”. Szerinte eleve hiba volt, hogy Európában menekültek millióinak nyújtottak menedéket, mert „az ottani kultúra nagyon megváltozott”.

Az amerikai elnök példaként említette Németországot annak kapcsán, hogy a bevándorlás révén jelentősen nő a bűnözés. „Nem akarjuk, hogy az, ami Európában történt a bevándorlással, nálunk is megtörténjen”.

Christian Hacke német politológus szerint Trump kirohanása mögött az áll, hogy féltékeny Németország gazdasági teljesítményére. Olyan számokat mutathat fel az export terén, amelyekről az Egyesült Államok csak álmodhat.

Rónay Tamás