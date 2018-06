Tóth Bertalan: az állampolgároknak esélyük sem lesz a jogaik megvédésére

A parlamentben szerdán tárgyalt alaptörvény-módosítás sok mindenről szól, de kiemelten a bírói függetlenség, az igazságszolgáltatás függetlensége elleni támadásról – jelentette ki az MTI tudósítása szerint az MSZP elnöke szerdán Budapesten.

Tóth Bertalan Karácsony Gergellyel, a Párbeszéd társelnökével közösen tartott sajtótájékoztatót, amelyen felidézte: a Fidesz kétharmad hiányában már kísérletet tett arra, hogy létrehozza a közigazgatási felsőbíróságokat.

Úgy fogalmazott, hogy ez arról szól: „házibíróságot” akarnak kialakítani, ahol nem csupán bírák, de kormánytisztviselők is hozhatnak döntéseket. Az állam vagy az önkormányzat bármely hatósági döntésével szemben ennél a szervezetnél lehetne jogorvoslattal élni, viszont ha a bíróság a kormány érdekeit szolgálja, akkor az állampolgároknak esélyük sem lesz a jogaik megvédésére – hangoztatta az MSZP elnöke.

A szervezethez adó-, választási eljárási és közérdekű adatigénylési ügyek tartoznának. Ezek közül Tóth Bertalan a legutóbbiak bevonását nevezte a legfájóbbnak. A Kúria jelenlegi gyakorlata szerint nyilvánosak az adófizetői pénzzel kapcsolatos adatok, az új bíróság azonban „nyilván a kormány titkolózási érdekét” fogja szolgálni – fogalmazott, és hozzátette, hogy a szervezet talán a jogállamiság utolsó bástyáját támadja.

Azt mondta, nem kétséges, hogy a Fidesz ebben a formában állítja majd fel a szervezetet: meg kell nézni, hogy mit tett az Alkotmánybírósággal, a Legfőbb Ügyészséggel, az országos bírói irányítási rendszerrel.

Nem csupán a bíróságokat támadja a nagyobbik kormánypárt, hanem a Magyar Tudományos Akadémiát is. Minden olyan szervezetbe belenyúl, amely még rendelkezik egy kis autonómiával – vélekedett.

Tóth Bertalan azt mondta: a fentiek miatt úgy döntöttek, hogy az alaptörvény-módosítás során nem nyomnak gombot, nem hajlandóak részt venni „ebben a propagandában”. A „Stop Soros” törvénycsomagot szintén „propagandának” nevezte, amely még arra is lehetőséget ad, hogy meghurcoljanak civil szervezeteket vagy jogvédőket. Erre a javaslatra ezért nemmel szavaztak – közölte.

Karácsony Gergely felidézte, hogy ez már a hetedik alaptörvény-módosítás. Úgy fogalmazott: ebből is látszik, hogy a Fidesz által „gránitszilárdságúnak” ígért jogszabály „valójában inkább a vattacukorhoz hasonlít”. Éppen a nagyobbik kormánypárt képtelen tisztelni az alkotmányt, pedig elvárja ezt minden magyar állampolgártól. Úgy vélekedett, hogy a Fidesz minden aktuálpolitikai érdekét megpróbálja érvényesíteni az alaptörvényben. „Úgy váltogatja az alkotmányos alapelveit, mint más az alsónadrágját” – fogalmazott.

A Párbeszéd társelnöke szerint a szabadságnak a jogállamban még megtalálható kis szigeteit is megpróbálják felszámolni. Ilyen például a Kúria, amely fontos döntéseket hozott közérdekű adatok nyilvánosságáról vagy választási ügyekben – tette hozzá. Úgy vélekedett, hogy most ezt a szervezetet is megpróbálják „politikai furkósbottá” változtatni, hogy továbbvihessék korrupt rendszerüket. Az MSZP-Párbeszéd szövetség nem fog részt venni „ebben a komédiában” – nyomatékosította Karácsony Gergely.