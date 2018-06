Akiért tűzbe mennének a játékosok

Napról napra jobb teljesítményre ösztökél, taktikailag kiemelkedő tudással rendelkezik – mondta volt futballistája Marco Rossiról, a magyar válogatott új szövetségi kapitányáról.

Dárdai Pál ideiglenes szerepvállalása óta nem sorakozott fel úgy egy szakember mögé a futballtársadalom, mint Rossi mögé.

Az olasz szakember neve már az együttest a legutóbbi Európa-bajnokságon irányító Bernd Storck lehetséges utódjaként is felmerült, tavaly októberben azonban még Georges Leekens kapott bizalmat a Magyar Labdarúgó-szövetségtől. A Budapest Honvédnál két ciklusban négy évet eltöltő, a gárdával 2013-ban bronz, 2017-ben pedig aranyérmet nyerő Rossi a kispesti bravúr után a szlovák élvonalban szereplő Dunaszerdahelynél is maradandót alkotott, első idényében bajnoki bronzéremig, az Európa-liga selejtezőjébe vezette a felvidékieket (és ott még irányítja is őket, legalábbis erről számolt be tegnap a dunaszerdahelyiek honlapja – a szerk.). Miközben Leekens időszakában csak bukdácsolt a válogatott, Rossi minden adandó alkalommal őszintén elmondta, hogy számára már az is megtisztelő, hogy felmerült a neve, mint lehetséges kapitány, egyúttal egyértelművé tette: vágyik a pozícióra. Kedden valóra vált az álma.

„Büszke vagyok arra, hogy azon a kispadon ülhetek, ahonnan az Aranycsapatot is irányították. Büszke vagyok, hogy olyan országot képviselhetek, amely befogadott és megtisztelt annál is jobban, mint amennyire megérdemlem” – közölte a közösségi portálon az 53 éves olasz már a kinevezését követően.

Sokan úgy tartják, hogy a Honvéd legnagyobb baklövése az volt az elsőség után, hogy elengedte a sikeredzőt, aki felkészültségével és karizmatikus hozzáállásával a riválisokéhoz képest szerényebb körülményekből is a maximumot kihozva csúcsra juttatta a kispestieket. Nem túlzás: Rossi (is) jelentette a különbséget akkor a toronymagas esélyes Videotonnal szemben.

„Marco Rossi nagyon jó és felkészült edző, jó döntésnek tartom, hogy őt választotta az MLSZ” – mondta el lapunk érdeklődésére Eppel Márton, aki a 2017-es kispesti bajnokcsapat gólkirálya volt. – Rossi el tudja hitetni minden játékosával azt, hogy még jobb tud lenni, minden alkalommal megköveteli, hogy még jobb legyél a következő meccsen. Tűzbe tenné érte minden játékosa a kezét, én ezt éreztem rajta. Nyilván egy válogatottnál teljesen más lesz a helyzet, hiszen ott nem lehetünk annyit együtt, mint egy klubcsapatnál de amit még mindenképpen kiemelnék vele kapcsolatban, az az, hogy taktikailag nagyon felkészült.”

Az olasz szakember szeptember 8-án mutatkozik be a nemzeti tizenegy kapitányaként, amikor Finnországban játszik az együttes a Nemzetek Ligája első fordulójában. Szokták mondani, hogy egy fecske nem csinál nyarat, Rossi érkezésével viszont talán már most optimistább légkör jellemzi a válogatottat, mint az utóbbi hónapokban bármikor.

Névjegy Marco Rossi - Az olasz tréner 1964. szeptember 9-én született Druentóban, játékosként egy mexikói és egy német kitérőt leszámítva hazai klubokban, hátvédként futballozott. Edzőként kezdetben alacsonyabb osztályú olasz csapatoknál dolgozott, először 2012 nyarán fogadta el a Honvéd ajánlatát. Az első szezonban harmadikként zárt, ám a következőben elkerülték a sikerek, így 2014 tavaszán lemondott posztjáról. Rossi alig egy éven belül újra a Bozsik-stadion kispadján találta magát, 2017-ben, aranyéremmel a nyakában jelentette be, hogy távozik. Az utóbbi szezonban a Dunaszerdahelyt vezette bronzéremig.







Hatos Szabolcs