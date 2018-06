Zuglói bérlakáscsaták

Míg a kormány az Alaptörvény módosításával épp kitiltja a közterületekről a hajléktalanokat, addig a főváros XIV. kerületében az otthonteremtési programok okoznak – politikai szempontból is figyelemre méltó – vitát. A 444.hu azzal a címmel számolt be a Karácsony Gergely (Párbeszéd) vezette kerület képviselő-testületének múlt heti üléséről: „A zuglói Fidesz és MSZP együtt vették el a lehetőséget a rászoruló családoktól, hogy lakásban élhessenek.”

Szabó Rebeka, Zugló szociális ügyekért felelős alpolgármestere (Párbeszéd) érdeklődésünkre felidézte: az ő javaslata alapján tárgyalt a testület a Baptista Integrációs Központ (BIK) és az Utcáról Lakásba! Egyesület (ULE) projektjeiről. A két szervezet azt kérte: a kerület adjon nekik használatba olyan önkormányzati bérlakásokat, amelyek rossz állapotúak, lakatlanok. Ők aztán felújítják azokat, majd otthontalan, de dolgozó, könnyen integrálható embereket költöztetnek oda, hogy újra tudják kezdeni életüket.

Mint azt Szabó Rebeka elmondta, a program számára alkalmas – kicsi, olcsón fenntartható, rossz állapotú, lakatlan – ingatlanokat a hivatal, a vagyonkezelő és a két szervezet munkatársai közösen választották ki, de fennakadást okozott, hogy az először kinézett négy lakásból három ugyanabban az épületben volt. Ráadásul volt olyan képviselő, aki aggodalmát fejezte ki, hogy a házakban lakók „nem akarnak hajléktalanokat” a szomszédjukba. Ez a kifogás terebélyesedett aztán vitává a legutóbbi testületi ülésen. Végül – tette hozzá Szabó Rebeka – a javaslat alapján a BIK két, az ULE egy lakást kapott volna. A BIK-nek kiszemelt lakások közül azonban az egyiket a körzet szocialista képviselőjének javaslatára, a Fidesz támogatásával kivették a programból, a másikat viszont az MSZP-sek és a kormánypártiak egy része is támogatta. Az ULE számára kinézett lakást a kormánypárti és az MSZP-s képviselők sem szavazták meg. Szabó Rebeka leszögezte: Karácsony Gergely polgármester és ő maga is mindkét szervezet kezdeményezését támogatta.

Az ügyben közleményt adott ki az MSZP zuglói frakciója, de ebben nem tértek ki arra, miért nem támogatták, hogy ULE is kapjon egy bérlakást. És arról sem írtak, miért csak egy ingatlant szavaznak meg a BIK-nek. Hevér László György, zuglói szocialista képviselő megkeresésünkre azt közölte: fontosnak és jónak tartják a hasonló programokat, ezért is támogatták például azt, hogy a BIK – Budapesten egyedülálló módon – kapjon egy lakást. Az ULE esete azonban szerinte teljesen más: ennek előkészítésébe nem vonták be őket, így például arra sem volt idő, hogy az érintett lakók hozzájárulását elnyerjék.

Boda András