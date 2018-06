Tankönyvek - Ingyenes bosszúság?

Aláhúzott, összefirkált, gyakran használhatatlan ingyen tankönyveket kapnak a diákok, ezért sok szülő kénytelen saját és új példányt vásárolni.

Noha a kormány gyakran eldicsekszik azzal, hogy intézkedéseinek hála 9. osztályig minden gyerek ingyen kap tankönyvet, a Szülői Hang kutatásából kiderült, a kormány-kommunikáció nem teljesen fedi a valóságot, az ingyen tankönyv valójában ingyen könyvtárhasználatot jelent. Az állam által biztosított tankönyvekbe a gyerekek az év során nem jegyzetelhetnek, és tanév végén vissza kell azt juttatniuk az iskolai könyvtárba. Ha a könyvbe a diák mégis beleírt vagy a könyv megsérült, a szülő felelőssége annak pótlása vagy "a kár" megtérítése.

A több mint kétezer szülő megkérdezése alapján készült felmérésből kiderült, hogy a gyerekeknek az év elején kiosztott kölcsönkönyvek több mint fele (60,2 százaléka) már eleve rossz állapotú vagy a beleírások miatt korlátozottan használható volt. A legtöbb szülő szerint ez nagyban akadályozza a tanulást is, 10 százalékuk ezért végül úgy döntött: az ingyenes példányok helyett inkább vesz egy újat a gyerekének.

- Ha már a szülők is ugyanazokat a problémákat látják, mint a tankönyves szakma, a döntéshozóknak komolyan el kellene gondolkodniuk azon, hogy valamit nagyon rosszul csináltak az elmúlt években - értékelte Romankovics András a Szülői Hang Közösség legfrissebb kérdőíves felmérésének eredményeit. A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének (TANOSZ) elnökhelyettese szerint nem meglepő, hogy a szülők is egyre szélesebb körben utasítják el a hibáktól hemzsegő, újfejlesztésű állami tankönyveket, ők is kezdik megérteni, hogy az olcsó, ám silány minőségű tankönyvek használata bűn a gyerekekkel szemben.

- Sokszor rossz állapotú könyveket kaptunk, ami miatt meg kellett vennem, mert képtelenség volt tanulni belőle. Az év folyamán nem lehet beleírni, aláhúzni benne semmit, ez akadályozza a tanulást. Év végén vissza kell vinni, de a gyereknek még szüksége volna rá, mert olyan könyv, amiből érettségizik, ezért nekem ezeket meg kell vennem. Hol itt az ingyen tankönyv? Felét megveszem év elején, mert amit kapunk, használhatatlan, másik felét év végén, mert vissza kell adni. Szörnyű ez a rendszer! - írta az egyik szülő. Egy másik megkérdezett arra is rámutatott, hogy vannak olyan feladatok, amelyek előző évekre való utalással kezdődnek: "Vedd elő a 6. osztályos tankönyvet. Ilyenkor mit kellene elővenni, ha visszaadtuk?" - vetette fel.

A válaszadók nagy többsége (84,1 százaléka) szerint azzal is tovább romlik az oktatás minősége, hogy a jelenlegi szabályozás értelmében a következő tanévre lehetett utoljára magánkiadóktól közismereti tankönyveket rendelni, a 2019-20-as tanévtől kezdve a nem állami tankönyveket már nem lehet iskolai keretből beszerezni. "Az állami könyvek színvonala általában alacsony. Hol indokolatlanul részletes, hol eget verően pontatlan. A gyerekem annál a tanárnál jut értelmes tudás birtokába, aki nem az állami könyvből tanítja őket" - olvasható a szülői vélemények között.

Romankovics András szerint jelenleg mintegy 50-50 százalékos arányban szerepelnek az állami és magánkiadók könyvei a tankönyvjegyzékben, ám az iskolai megrendelések kétharmadát az állami tankönyvek teszik ki. - Több jelzés is érkezett hozzánk arról, hogy egyes tankerületek felülbírálják az Oktatási Hivatal által jóváhagyott tankönyvjegyzéket, és telefonon utasítják az iskolákat, mely könyveket rendelhetik meg - állítja a TANOSZ elnökhelyettese. Mint mondta, írásos nyoma nincs az ilyen intézkedéseknek, mivel abszolút szabályellenesek, ám a tankönyvforgalmi adatok alátámasztják az iskolai tankönyvfelelősök, igazgatók jelzéseit.

Romankovics úgy véli, ha minden a kormány szándékainak megfelelően halad, a magánkiadók jelenléte a jelenlegi 50 százalékról hamarosan 5-10 százalékra eshet vissza a tankönyvjegyzékben.

Tartalmi problémák is vannak bőven A problémákkal az állami tankönyvek fejlesztését végző Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) is tisztában van. Az Intézet saját felméréséből kiderült: pedagógusok mintegy 80 százaléka nem szívesen használja az új állami tankönyveket. A vezetői összefoglalóban pedig arról lehet olvasni, hogy a legjobbnak titulált másodikos kísérleti olvasókönyvvel "való elégedettséget tükrözi, hogy összességében jó (4,0) osztályzatot kapott, alig rosszabbat, mint a kipróbálók által használt korábbi tankönyvek." Ezzel lényegében a fejlesztők is elismerték, hogy még a legjobbnak tartott kísérleti tankönyvek sem érik el a korábbi tankönyvek színvonalát.







Juhász Dániel