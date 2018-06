Tovább lazuló atomengedélyezés

Paks 2 engedélyezési folyamatának csúcspontján a kormány ismét módosítja annak szabályait. Bár a beadványokat véleményező független szakértő már nem vállalhat részt azok kidolgozásában, törlik a kérelmező és a szakértő közötti gazdasági kapcsolat tilalmát. Így már csak az összeférhetetlen, ha a szakértő a kérelmező (a Paks II Zrt.), avagy a szállító (az orosz állami Roszatom) vezetőinek rokona, avagy szervezete ezek valamiféle érdekeltsége. Az eredeti tervekkel szemben a mérnökkamara nem kap vétójogot.

Környezetvédők és ellenzéki pártok szerint a módosítás még tovább lazít az új atomblokkok engedélyezésének szigorúságán. A kormány már tavaly lehetővé tette, hogy a független szakértőt ne az elbírálást végző Országos Atomenergia Hivatal (OAH), hanem a kérelmező bízza meg. Az új szabály nyomán a független szakértő nem a hatóság, hanem az őt megbízó kérelmező érdekei szerint járhat el.

Paks 2 engedélyezése amúgy is zavaros. A beruházónak közel tízezer engedélyt kell beszereznie. Jelenleg épp a legnagyobb, önmagában több százezer oldalas úgynevezett létesítési engedélykérelem előkészítése zajlik. Az erre rendelkezésre álló néhány hónapot még atomhívők is hajmeresztően rövidnek ítélik. Sokak szerint a most beterjesztett csomag szintén ennek tudható be. A Greenpeace nemrég feltárta, hogy Paks 2 anyagaiba OAH-szakértők is bedolgoztak, amin a hivatal vezetője semmi kivetnivalót nem talált.

