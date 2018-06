"Szégyen" - Nemzetközi tiltakozás Trump bevándorláspolitikája miatt

Ketrecbe zárt, zokogó gyerekek képei járták be a világhálót: nemrég látott napvilágot a tény, hogy Trump "zéró tolerancia" bevándorláspolitikája eredményeként a bevándorlóktól a mexikói határon erővel választják el gyermekeiket. Miután még a pápa is bírálta az Egyesült Államok gyakorlatát, Donald Trump végül elnöki rendeletet adott ki, hogy több családot ne szakítsanak szét a hatóságok. Más tekintetben nem változik a kormánypolitika.

Aktivisták zavarták meg az Egyesült Államok belbiztonsági hivatalának vezetőjét, Kirstjen Nielsent, amint éppen egy mexikói étteremben vacsorázott - adja hírül a thehill.com. A helyzet iróniája, hogy a demonstráció közvetlen előzménye az, hogy napvilágot látott: a Trump-kormány bevett gyakorlata az illegális bevándorlóktól a mexikói határon erővel elválasztani gyermekeiket.

Nielsen a mexikóiakat sújtó, sokat kritizált "zéró toleranciás" bevándorlás-politika arca. Az aktivisták ennek megváltoztatását követelték tőle, továbbá a texasi gyűjtőtáborok felszámolását. "Szégyen" - tették hozzá kiabálva.

Demonstrálók technikái: "emberi mikrofon" átvéve a szót az Oktatási Hivatal profi színpadi hangosítással felvértezett elnökétől . A kiabálás mellett olyan tüntetésekről ismert technikákat is használtak az aktivisták, mint például az "emberi mikrofon", vagy más néven "közösségi hangosítás". Ennek lényege, hogy az épp aktuális vezérszónok mondatait egyszerre, fennhangon utána mondja a többi tüntető is, így téve jól hallhatóvá az elmondottakat. Magyarországon például a Hallgatói Hálózat szakította meg ilyen módszerrel a 2012-es Educatio kiállítás megnyitóját, sikeresen

Miután a ketrecbe zárt, zokogó gyerekek képei bejárták a világhálót, a "zéró tolerancia" politikája közfelháborodáson kívül nemzetközi tiltakozást is kiváltott. Kedden a mexikói kormány minősítette "kegyetlen és embertelen" gyakorlatnak, szerdán pedig egyrészt Ferenc pápa fogalmazott meg éles bírálatot, másrészt Justin Trudeau, kanadai kormányfő is, aki országa parlamentjében szintén "rossznak" és "elfogadhatatlannak" nevezte mindazt, ami az amerikai-mexikói határon történik - írja az MTI. Az Egyesült Államokban a republikánus politikusok körében is szélesedik az elégedetlenek és a bírálók tábora. Peter King, New York republikánus képviselője például egy interjúban kifejtette: támogatja ugyan Trump bevándorlási politikáját, de nem ért egyet a gyermekek elszakításával, és ezt a gyakorlatot szerinte fel kellene függeszteni.

Családjuktól elválasztott gyerekek egy gyűjtőtáborban. Fotó: HERIKA MARTINEZ / AFP

Végül Donald Trump is meghajolni látszik a követelések előtt. Az amerikai elnök azt fontolgatja, hogy elnöki rendelettel dönt a családok szétszakításának megszüntetéséről - jelentette a republikánusokhoz közelálló Fox televízió. Értesüléseik szerint a rendelet lehetővé tenné, hogy az illegális bevándorlók gyermekei hosszabb ideig a letartóztatott családtagjaikkal maradhassanak. Trump nem sokkal az információ nyilvánosságra kerülése megerősítette a hírt, és - Kirstjen Nielsen jelenlétében - alá is írta a rendeletet.