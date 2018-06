Minden tenyérnyi hely eposzi küzdelem színhelye

A Monarchia utolsó nagy csatája: Az olasz harctéren öt napja rendkívül kemény és véres küzdelem folyik

Az olaszok most már a Piave-fronton is ellentámadásba mentek át, Arz jelentése szerint az olaszok elkeseredett küzdelmet folytatnak a Fossetta-csatorna és az Oderso—Trevíso-i vasútvonal mentén elvesztett állásaikért. Nagy harc folyik a Montello vidékén is, amelyet a monarchia hivatalos jelentése úgy jellemez, hogy a nagy Karszt-csaták mellé állítja. Az olaszok az asiagoi fennsík ellen is megindították a támadást, amely Arz jelentése szerint ismét kudarccal végződött, az olasz jelentés szerint asnouban „az ellenségnek a monte-bellemoi vasútvonaltól délre elért térnyereségét tenyésztették."

Nyugaton, Rupprecht trónörökös hadcsoportjának csaknem az egész frontján fokozódó tevékenységet fejtenek ki az angol-francia csapatok. Úgy látszik, az antant nagyobb szabású támadása áll itt küszöbön. Egyébként a német trónörökös frontszakaszán, Chateau-Thierry vidékén is folytatták a franciák ellentámadásaikat. A francia jelentés szerint Reims vidékén is nagy harcok voltak. A németek három hadosztályt vetettek harcba azzal, hogy Reimst elfoglalják. A franciák ellenállása azonban ezt a tervet meghiúsította.

Népszava 1918. június 21.