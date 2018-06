Kutyameleg: ha jót akar, ne vágja le kedvence szőrét

A kutyatartók hajlamosak azt hinni, hogy a kedvencük bundája melegít, ezért ha a hosszú szőrét levágják, könnyebben viseli a hőséget. A szakértők szerint ez azonban nagyon nincs így, mert a szőrzet télen-nyáron védőpajzsként működik.

Illusztráció: pexels.com

Ahogy az embereket, a kutyákat is megviselheti a nagy meleg, ezért sok gazdi, hogy megkönnyítse kedvence életét, levágatja a kétrétegű, úgynevezett dupla szőrt. Ezzel azonban nagy hibát követ el, mert, mint egy állatpatika Facebookon közzétett hőkamerás felvétele bemutatja, a kutya szőre nagy melegben is védőpajzsként működik. A kutyaszőr télen megakadályozza a túlzott lehűlést, nyáron pedig a túlmelegedést gátolja meg. A bunda két rétegből áll, amelyek fontos szerepet játszanak a hőháztartásban. Ráadásul a "kopaszságtól" a kutya kellemetlenül is érezheti magát. Duplaszőrű például a retriver, a juhászkutyák, a huskyk és az északi kutyafajták.

A képen az látszik, hogy a kutya szőrös felének hőmérséklete 6 fokkal hűvösebb, mint a szőrtelenített részén. Az állatok a melegítő bundájukat tavasszal levedlik, a nyári fedőszőrök szigetelnek és védik a kutyát a nap káros sugaraitól. Mint a bejegyzésből kiderül, a szőrétől megszabadított kutya le is tud égni, ami további kockázatokkal, például bőrrák is járhat. Az egyrétegű szőrrel rendelkező kutyák - ilyen például az uszkár, a yorkshire terrier és a bichon is - szőrzetének nyírása bár szükséges, a teljes szőrtelenítés számukra sem ajánlott, mert leéghetnek.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a szőrt ápolni sem kell: rendszeresen át kell fésülni, hogy a vedléssel távozó, elhalt részek távozhassanak, és időnként meg is kell fürdetni a kutyát. Készíthetünk "nyári frizurát", azaz megrövidíthetjük kicsit a hosszú szőrt, de a teljes levágásánál kisebb bajt okozunk, ha ollóval hozzá sem nyúlunk - olvasható a Kutyabarát cikkében.

Hűsítő tanácsok

Egy percre se hagyjuk egyedül az autóban a kedvencünket! Biztosítsunk neki árnyékos, hűvös helyet és mindig legyen friss vize - olvasható a kutyás portál másik cikkében. Lehetőleg ne futtassuk a napközbeni órákban, inkább a kora reggeli és az esti órákban vigyük sétálni, ahogy ez egyébként a gazdinak is ajánlott.