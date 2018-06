Egyetemi környezetben dübörög a foci vb

Focimámorban úszik a világ, ezzel együtt pedig a budapesti éttermeket és bárokat is elözönlötték a sportág szerelmesei. Bár a magyarokért nem szoríthatunk, úton-útfélen esélylatolgatásokat, felháborodott bírálatokat és gólörömtől őrjöngő tömegeket hallani. A hétvége közeledtével már sokan azon gondolkodnak, hol találhatnak igazi stadionhangulatot úgy, hogy elkerüljék a tülekedést – vannak, akiknek alkoholmámoros kiskocsmákra, míg másoknak a tereken elhelyezett kivetítőkre esik a választása.

Mi a főváros egyik régi, ikonikus klubjában, az Astoriánál található Treffort kertben ismerkedtünk egy kicsit a magyar szurkolói kultúrával. A hely a sportszeretők egyik népszerű célpontja, ottjártunkkor sokan még mindig azt emlegették: a BL-döntő idején is rengetegen gyűltek össze, hogy együtt izguljanak, hihetetlen volt a hangulat. A hét kellős közepén csöppentünk a klubba, de így is rengetegen voltak. A választás érthető: a sportrajongók egy 12 négyzetméteres ledfalon követhetik a mérkőzéseket. Ha pedig valaki inkább meghittebb légkörre vágyik, távol a gólöröm zajától, viszont nem szeretne lemaradni az eseményekről, kisebb, felszerelhető tévéken is figyelemmel kísérheti a meccseket, hely van bőven a 600 főt is befogadni képes teraszon.

A kerthelység igazi varázsát viszont a környezet adja: mivel az ELTE Bölcsészettudományi Karának otthont adó Múzeum körúti Campusnál van, bárkit könnyen magával ragadhat az a gondtalan és közvetlen kollégiumi nyüzsgés, ami igazi ritkaságnak számít Budapesten. Ráadásul az árakat is az egyetemisták pénztárcájához szabták, ami sokszínű kínálattal párosul, így bátran kalandozhatunk a sörök, borok világában.

„Jó hangulat, barátságos árak, normális törzsközönség”– csaknem mindenki ezzel magyarázta, miért itt tölti az estét. Az egyetemi környezet miatt könnyen azt hihetnénk, hogy napról napra diákok lepik el a klubot, ám itt mindenki, korosztálytól függetlenül drukkol együtt kedvenc csapatának, vagy tölt el egy kellemes estét a barátaival a söröshordókból varázsolt asztalok előtt.

És hogy milyen italok illenek a különböző meccsekhez, melyiket érdemes a barátnőddel nézni és melyiket az őrjöngő haverjaiddal? Cikksorozatunk következő részeiben ezekre is választ adunk.