Kislánynak adott életet az új-zélandi miniszterelnök

Helyi idő szerint csütörtök délután megszületett Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök kislánya. A hírt maga a kormányfő jelentette be a Facebookon, ahol egy közös képet posztolt a párjával, Clarke Gayforddal és az újszülöttel. A kislány, akinek a nevét nem árulta el, egészséges, súlya 3,31 kilogramm, és a poszt szerint az édesanya is jól van. Ardern mindenkinek megköszönte a jókívánságokat.

Rendkívül ritka eset, hogy egy hivatalban lévő kormányfő gyermeket szüljön. A modern korban egy példát ismerünk: Benazir Bhutto pakisztáni miniszterelnök 1990-ben hivatalban lévő kormányfőként adott életet Bakhtawar nevű lányának.

Jacinda Ardern tavaly októberben került a koalíciós kormány élére, egy szoros választási eredmény után. Karrierje gyorsan ívelt fel, ő a legfiatalabb – és mindössze a harmadik nő – az új-zélandi miniszterelnökök sorában. Januárban jelentette be, hogy gyermeket vár. „Nem én vagyok az első nő, aki dolgozik és gyereke lesz. Tudom, hogy különlegesek a körülmények, de sok nő megcsinálta már előttem” – igyekezett megnyugtatni mindenkit Ardern.

A 37 éves, munkáspárti kormányfő a korábbi tervek szerint mindössze hathetes szabadság után tér vissza hivatalába, az után párja gondozza a gyereket, mint teljes állású kispapa. A kormányt most Winston Peters miniszterelnök-helyettes, a koalíciós partner New Zealand First párt elnöke vezeti, aki közleményében boldog napnak nevezte a csütörtökit.