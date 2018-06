Vizsgálni fogja a „Stop Sorost” az EB

Ahogy minden esetben, az Európai Bizottság most is meg fogja vizsgálni, hogy a magyar parlament által szerdán elfogadott új törvénycsomag összhangban van-e az uniós szabályozással, és figyelembe fogja venni a Velencei Bizottság várható véleményét is – közölte az MTI beszámolója szerint Christian Wigand, az uniós bizottság egyik szóvivője a testület szokásos déli sajtótájékoztatóján.

A szóvivő újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy az értékelés eredménye alapján a bizottság szükség esetén megteszi az indokolt lépéseket.

A bizottság „nem aggodalom nélkül követi figyelemmel” azokat a javaslatokat, amelyekről az Országgyűlés szavazott – tette hozzá, és azt mondta, „nem fordíthatunk hátat közös értékeinknek, alapelveinknek, amelyekre Európa épült”.

A hajléktalanokat érintő, szerdán az alaptörvénybe foglalt szabályozással kapcsolatban Wigand kijelentette, hogy minden EU-tagállam, köztük Magyarország is elkötelezte magát amellett, hogy menedéket és segítséget nyújt a hajléktalanoknak társadalmi integrációjuk előmozdítása érdekében. Ennek az alapelvnek kell sorvezetőül szolgálnia minden tagország számára. Az Európai Bizottság uniós programokon keresztül, a szociális alapok keretében támogatja a hajléktalanok fedélhez jutását – tette hozzá.

Mint megírtuk, az Országgyűlés szerdai ülésén elfogadta a „Stop, Soros!” néven ismert, menekültellenes törvénycsomagot, illetve az alaptörvény hajléktalanságot is érintő hetedik módosítását.

Orbán Viktor korábban a Hír TV kérdésére válaszolva azt mondta, nem várják meg a Velencei Bizottság állásfoglalását a „Stop Soros” elfogadásával, pedig az Európa Tanács alkotmányügyi tanácsadó testülete ezt kérte.