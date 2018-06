Tárcatöltés

Nagyon örülök, hogy a miniszterek hamarosan akár 5 millát is hazavihetnek a bukszájukban. Éppen ideje volt. Világbotrány, hogy a minimálbér meg a garantált bérminimum is már évek óta fénysebességgel emelkedik, a miniszterek pedig kénytelenek napi - mondjuk - 47 ezer forintból tengődni.

Nagyon jó dolog, hogy a érintett tárcavezető legalább annyit kaphat, mint az általa felügyelt terület állami cégének vezetője. Például a rendkívül sikeres Magyar Államvasutak első embere havi 5 millióval számolhat. Meg is érdemli, hiszen többször is előfordult, hogy a szerelvény a menetrend szerint indult el és érkezett meg a célállomásra. Nekem ugyan pechem volt, mert Zugló állomáson, ahonnan rendszeresen bevonatoztam a Nyugatiba, viszonylag ritkán sikerült ilyen járatot kifogni, de hallottam olyanokról, akiknek valaki mesélte, hogy vannak pontos vonatok is. Na mindegy, ne keressünk a vágányon is csomót. (Ráadásul ebből jó, ha 3 300 000 forintot vihet haza a rengeteg adó, járulék levonása után. Ebből bizony havonta legföljebb egy alsó-középkategóriás új autót vehetne a keményen dolgozó miniszter.)

Azért is nagyon örvendezem a tárcások fizetésemelésének már a lehetőségén is, mert Orbán Viktor ezzel is a korrupció ellen küzd. Hiszen aki a magyar átlagbér tízszeresét keresi nettóban, az nyilván nem nyúl a közösbe, rokonait sem engedi állami közbeszerzéseken indulni, és a barátaitól, üzletfeleitől sem fogad el „alkotmányos költséget” egy-egy zsíros, közpénzen finanszírozott beruházás elnyeretéséért.

Persze eszébe juthat az embernek afféle kósza gondolat, hogy a miniszterek fizetésemelése előtt esetleg a közalkalmazottak jelentős része is kaphatna annyit, amennyi ma a minimálbér, de hát be kell látnunk: valahol el kell kezdeni. Ésszerűnek látszik inkább a tárcákat, mint a lyukas zsebeket feltölteni.

Vagy nem?

Bihari Tamás