Csak a foci

Fejétől bűzlik a hal! Az már eleve képtelenség, hogy a magyar sportvezetés megtűri, hogy pusztán önös szándéktól vezérelve valakik agyontámogassanak egy olyan sportot, melynek eredménye csak másodrendű (vagy még rosszabb). Pedig a magyar foci ilyen. Sem az akadémiák, sem a klubok nincsenek egy egységes támogatási rendszerbe kényszerítve, nincs lehetősége az MLSZ szakmai grémiumának, hogy ellenőrizze, kiket igazolnak a klubok. A támogatások zöme egy kisközség labdarúgó akadémiájához áramlik, mely még egy épkézláb labdarúgót nem adott a magyar labdarúgásnak, élvonalbeli csapata összeharácsolt játékosokból áll (el is érték az előkelő 6. helyet!). Mindennek – tekintve, hogy a miniszterelnök falujáról van szó – igencsap penetráns korrupció szaga van. Ami hiányzik, az a követelmény. Van állami segítség bőven, ám hogy a pályán mi történik, az teljesen mellékes. Ez a válogatottnál csúcsosodik ki, amikor megengedhetővé válik a lélektelen antifutball. A magyar csapatoknál futballozó játékosok már hozzá vannak szokva a szakmaiatlan edzésmunkához, a pályán való lélektelen ődöngéshez, az edzéseken a 100 évvel ezelőtti módszerekhez, teljesen megszokott, hogy még rúgni sem tudnak, hogy nem értik, miért kell labda nélkül is futni, hogy nemcsak nézni, hanem látni is kell a pályán, hogy a gyorsaság elsajátítható, hogy gondolkodni sem árt. Akárhogy nézem a dolgot, mindig arra a konklúzióra jutok, hogy elsősorban a vezetéssel van a baj, mert ha nem követelnek meg eredményeket, ha nem biztosítanak megfelelő szakembereket, akkor nincs jó labdarúgás, bármilyen tehetségesek is egyénileg a labdarúgóink. És amíg ez nincs, addig közönség sem lesz. Csak olyan, akik miatt jól meg lehet büntetni az amúgy is szegény egyesületeket, de ennek semmi hatása a nézőkre és a csapatra. (Például petárdázás, füstbomba dobálás esetén nem az egyesületet kellene büntetni, hanem attól a csapattól elvonni pontokat, amelyiknek a szurkolói elkövették a cselekményt, és azonnal félbeszakítani a mérkőzést. Tehát fölülről kellene kezdeni a rendcsinálást, aminek jótékony hatása már egy idény alatt megmutatkozna.

Salga István