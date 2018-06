Nettó 1,2 millióra vágynak az orvosok

Óriási üzlet van a magánegészségügyben. Már csaknem minden tizedik orvos kizárólag a magánszférában dolgozik – derült ki az IME szakmai folyóirat konferenciáján Rékassy Balázs egészségügyi-szakközgazdász kutatásából. A szakember orvosokat és magánszolgáltatókat kérdezett a piac jellemzőiről, és elemezte a legnagyobb cégek publikus adatait.

Tavaly volt az első olyan év, amikor már több orvos választotta a hazai magánszektort, mint a külföldi klinikákat. Csak az orvosok valamivel több mint negyedének van csupán állami munkahelye. A nagytöbbség a fizetős szektorban vállalt munkája mellett is megtartja helyét az állami intézményben. Jellemzően a biztonságérzet miatt, illetve azért is maradnak még a közfinanszírozott szektorban, mert bizonyos a szakterületeket csak ott gyakorolhatnak. A doktorok kilenc százaléka viszont már nem dolgozik egyáltalán a közszférában. A magánellátást a kevesebb beteg, a jobb gyógyítási körülmények és a magasabb jövedelem teszi számukra vonzóvá. Míg a közszférában egyetlen óra alatt alatt több mint három beteget kell ellátnia, és ezért az intézmény 7200 forintot kap, addig a magánrendelőben ezidő alatt két páciens negyvenezer forint bevételt hoz a tulajdonosnak.

A magánellátás miközben bizonyos feladatokat átvesz a közfinanszírozott egészségügytől, és csökkenti annak leterheltségét, keresletet is generál és torzító hatású a hozzáférési esélyegyenlőség szempontjából – mondta Rékassy Balázs, aki szerint a politika egyelőre csak tűri a magán- és a közellátás szabályozatlanságából fakkadó „zavaros viszonyokat”, miközben az mind több feszültséget okoz az ellátórendszerben.

A kutató jelezte, azzal együtt is, hogy órási az elvándorlás a privátellátás felé, a szektor fejlődésének egyik akadálya éppen a szakemberhiány. Emiatt egyre jobban nőnek az orvosbérek és ennek költségét is a betegeknek kell megfizetniük. Rékassy Balázs beszélt arról is, hogy egyre több vállalat köt magánegészségbiztosítást a dolgozónak, de ebben a formában 20-30 százalékkal nagyobbak a biztosító és az ellátásszervező díja miatt - az ellátás költségei. Azaz hiába adómentes ez a szolgáltatás a munkáltatónak, a megkötött biztosításokba kevesebb szolgáltatás fér bele.

A szektor egyelőre poltikai döntésre vár, hogy a kiegészítő magánbiztosítások szabad utat kapjanak. Az orvostársadalom mára már alkalmazkodott (a kutató szerint: sírnak-sírnak, de aztán lépnek.) A felmérés tanúsága szerint nettó 1,2 millió forintnyi jövedelemre vágynak az orvosok Tisztán látják, hogyan a zajlik a közellátás kihasználása, amelyben főként az egyéni érdekek érvényesülnek.

Danó Anna