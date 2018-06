Azok az igazi vesztesek, akik otthon maradtak

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 400 millió dollárt oszt szét a végső helyezésektől függően, azonban a vb-ről lemaradó országok sokkal többet veszítenek.

Már javában zajlik az oroszországi labdarúgó-világbajnokság, ahol a csapatok a végső győzelemért járó csaknem öt kilós trófea mellett jelentős pénzösszegért is küzdenek, a FIFA ugyanis 400 millió dollárt oszt szét a harminckét résztvevő között. Többek között a 2010-es döntős Hollandia, a 2006-os győztes Olaszország, a legutóbbi két Copa Américán győztes Chile vagy az Egyesült Államok sem részesülhet ebből a „mézes csuporból”.

Növeli a GDP-t a siker Spanyolország 2010-ben megnyerte a világbajnokságot, a futball pedig az ország teljes GDP-jének (közel 10 milliárd euró) egy százalékát teszi ki, továbbá 85.000 embernek ad álláslehetőséget. A holland ABN Amro bank számításai szerint egy esetleges újabb spanyol világbajnoki győzelem 400 millió eurós plusz bevételt jelentene, s mintegy 0,7 százalékot adna hozzá az ország idei GDP-jéhez.

A Squadra Azzurra csődöt mondott a Svédország elleni pótselejtezőn, így 1958 után először esett meg a szégyen a csapattal, hogy nem jutott ki a vb-re. Az olasz foci pedig, mint márka szenvedett óriási veszteséget. A torinói székhelyű napilap, a La Stampa számszerűsítette, hogy az olasz szövetség legkevesebb 100 millió eurót bukott a televíziós jogdíjakból, a merchandisingból és a hirdetésekből. Szintén „pórul járt” a Puma, ugyanis a német sportszergyártó 20 millió eurót invesztált a mezszponzori szerződésbe, az olaszok viszont nincsenek ott a világbajnokságon. Közgazdászok és piaci szakértők szerint jelentős az olasz bárok és az éttermek vesztesége is, nagyságrendileg 70 millió eurós pluszforgalomról kénytelenek lemondani, míg az olasz szerencsejátékipar a játékkedv jelentős visszaesése miatt 140 millió eurót veszít. Rekordbevételt reméltek a televíziós társaságok is, ugyanis az olasz válogatott meccseit a lakosság 81%-a követte négy évvel ezelőtt. A közvetítések során megjelenő reklámokért így viszont aligha kapkodtak a hirdetők.

Ugyanakkor egyes szakértők a közvetlen, számokkal igazolható anyagi kiesés mellett sokkal nagyobb gondnak tekintik az imázsveszteséget, a globális ismertség és imázsnövelésre használható figyelem elvesztését. A lemaradók ugyanis elveszítik a lehetőséget arra, hogy országukat népszerűsítsék, javítsák annak megítélését.

Így járt az Egyesült Államok is. Noha az amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) egyre több ismert név futballozik, a válogatott 1986 után először nincs ott a világbajnokságon. Az amerikai szponzorok azonban így is nagy potenciált látnak a globális márkamegjelenítésben: a Coca-Cola, az AT&T, a Nike, a Liberty, az Anheuser és a Johnson & Johnson is a legnagyobb hirdetők egyikeként van jelen a világeseményen. A Fox televíziós társaság pedig 400 millió dollárt fizetett az államokbeli televíziós jogokért, ami extra magas összegnek számít, lévén csak a spanyol nyelvű közösségekben sugárzó Telemundo előzi meg a maga 600 millió dollárjával.







Korom Milán