Szálka és gerenda

Szóval ő nem csupán rénszarvasra, siketfajdra, bölényre és farkasra vadászik külföldön, ki tudja, kinek a nagylelkű adományaként. Idehaza is levadássza azokat a honi gyülekezeteket, amelyeknek tagjai inkább lelkiismeretükre hallgatnak, s nem hajlandóak a szabadságjogainkat lábbal tipró, szociálisan érzéketlen, hatalmi célból idegengyűlöletet keltő Orbán-kabinet kottájából játszani. Ha kell, a fondorlatos hazugságokkal, illetve a választási törvény átírásával ismét megszerzett kétharmados parlamenti többség tudatában Semjén Zsolt önelégült cinizmussal jelenti ki, hogy kenyéradó gazdája bizony nem adja vissza az Iványi Gábor által vezetett Magyar Evangéliumi Testvérközösség elorozott egyházi státuszát.

E sorok írója kamaszkorában, azzal a meggyőződéssel csatlakozott a római katolikus egyházhoz, hogy a klérus tagjai immáron végleg leszámoltak súlyos örökségükkel, a katolicizmus történelmi bűneivel. Önkéntesként dolgoztam többek között kápolna-felújításon, garázst is építettünk társaimmal a papoknak. Ezekért a munkákért sohasem tartottam a markomat, szemben azokkal, akik most busás összegeket zsebelnek be havonta, állítólagos kereszténységüknek köszönhetően. Valamikor az ezredforduló táján érzékeltem, hogy a horthysta reflexek újból működésbe léptek az egyházban. A klerikusok már nem elégedtek meg a rendszerváltozáskor helyreállított vallásszabadsággal; részt kértek az államhatalomból, hogy annak révén kényszeríthessék a társadalomra deklarált értékrendjüket. Kvázi politikai kampány folyt szentbeszédek alkalmával, egyházi iskolák alapítványi báljait nyitották meg „a nemzet miniszterelnökének” szentenciáival. Trón és oltár szövetsége olajozottan működött 2010 után is, immáron a gyalázatos kormányzati intézkedések legitimálásának érdekében. A Magyar Katolikus Egyház hivatalos lapja például hosszú cikkben védte meg a magánnyugdíj-pénztári vagyon elkonfiskálását, mintha a „ne lopj” ószövetségi parancsa nem is létezne.

Összeomolhat az egészségügy, az oktatási rendszer, szemérmetlenül megtollasodhatnak a kormányfő haverjai a legszegényebbek kárára; a lényeg, hogy az éppen aktuális hatalom a „gránitszilárdságúként” beharangozott Alaptörvény revíziója révén semmissé teszi Wekerle nagy művét, a magyarországi szekularizációt. Mindezen tapasztalatok birtokában döntöttem úgy néhány esztendeje, hogy megfogadom Jézus Krisztus tanácsát, miszerint „óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától”. Felekezetenkívüli lettem számos más magyar állampolgárral egyetemben, akik a népszámlálási adatok tanúsága szerint szintén elhagyták a történelmi egyházakat.

Ezt a kis történetet csak azért osztottam meg az olvasókkal, hogy bizonyítsam: múltam okán kompetens vagyok a történelmi egyházakban zajló folyamatok megítélését illetően. Amikor tehát Semjén Zsolt ominózus megszólalásának keretében Iványi Gáborhoz vágja, hogy „gyűlölet szítására is alkalmas politikai megnyilatkozásokat tesz”, javaslom: jusson eszébe az evangéliumi példabeszéd más szemében a szálkáról, magaméban a gerendáról.

Beck Tamás publicista