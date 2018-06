A Mars egyetlen nagy homokviharrá vált

Továbbra is néma az Opportunity a Marson dúló porvihar miatt, amely már a vörös bolygó nagy részét beterítette - írja az MTI. A NASA kutatói ugyanakkor bizakodóak: van esély rá, hogy a 15 éve működő mars-járó ezt is túléli. Utoljára 2007-ben volt ehhez fogható marsi vihar - azt sikeresen átvészelte az űreszköz.

"A Marson dúló porvihar növekszik és most már az egész bolygót átfogó, 'globális' jelenséggé fejlődött" - közölte a NASA bolygókutató intézete, a Jet Propulsion Laboratory. Az Opportunity marsjáró, mely csaknem 15 éve dolgozik a Marson - holott küldetését eredetileg csak 90 napra tervezték -, és amelyet a vihar egyelőre megbénított, nem küld életjeleket - írta a NASA. Az elemek valószínűleg annyira lemerültek már, hogy csupán egy óra működtetésére elég a töltöttségük: ez az óra az energiaszint ellenőrzésére időnként felébreszti a kutatójárművet. Ha a járműnek nincs elég energiája berendezéseinek fűtésére, működésképtelenné válik.

Mégis optimisták a kaliforniai szakértők: egy aktuális elemzés alapján viszont a rover elektronikája és elemei a Marson uralkodó hideg ellenére jelenleg elég melegek tudnak maradni a működéshez. De jel így is csak akkor várható az Opportunitytől, ha ritkul a por. A vihar egyelőre szinte semennyi napfényt nem enged át, így a mars-járó napenergiával üzemelő elemei nem tudnak feltöltődni.

A nukleáris energiával üzemelő Curiosity, amely a Mars másik oldalán a Gale-kráter talaját tanulmányozza, továbbra is üzemel, de felette is elsötétül az ég időről időre. A kutatók remélik, hogy segítségével éppen olyan kérdésejkre is választ kaphatnak, mint hogy mi állhat annak hátterében, hogy egyes porviharok hatalmasra nőnek és hónapokon át tartanak, míg mások kicsik maradnak és csak rövid ideig tombolnak. A Curiosity küldött is felvételeket a porviharról a Gale-kráter térségéről.

A Marson megszokottak a kisebb, lokális viharok, különösen akkor, amikor a déli féltekén tavasz és nyár van - a bolygó ilyenkor van legközelebb a Naphoz. Ilyen méretű, bolygónyi porvihar mégsem volt már 2007 óta. A NASA szerint a vihar mostanra elborította a vörös bolygót, csak a magas vulkánok hegyét és a sarkvidékeket éri napfény.