Az életigenlő mester kulisszái

BERNSTEIN 100 - Nem csak a West Side Story zeneszerzőjeként kell számon tartanunk a zeneszerző-karmester-zongorista-ismeretterjesztőt.

Bernstein mindenestől a legmodernebb Amerika szülötte volt. Fürdött a sikerben, a hírnévben: a közönség rajongása, a média figyelme éltető elem volt számára. Laza, könnyed, talán túlságosan is könnyed, sokak szemében mondhatni felületes figura képét sikerült kialakítania magáról. Pedig sokat tudott a sötétségről is: a Kaddishban (3. szimfónia) vagy akár a Mahler-szimfóniák vezénylése során erről is tanúságot tett.

De a West Side Story a maga nemében verhetetlen, slágerei úton-útfélen hallhatók, és kísérő holdjai, az azt megelőző musicalek, az On the Town, vagy a Wonderful Town is méltók figyelmünkre. Az utóbbit nálunk is bemutatták Csodák városa címmel 2005-ben Székesfehérváron. Ezt a művét Bernstein 1953-ban írta, amely akkor a Broadwayen 559 előadást ért meg. Bár itt-ott előadták a világban, és tévéfilm is készült belőle, a legközelebbi felújításra a New York-i színházak széles útján is 2003-ig kellett várni, a West Side Story mellett más, lényegében hasonló stílusban fogant darab – úgy tűnik – nemigen állt meg. A művet négy hét alatt dobták össze a szövegírók és a zeneszerző, de nem tűnik fércműnek, és slágerei révén, ilyenek az Ohio, vagy Conga!, ez is ott bujkál a köztudatban. Egy zeneszerző születésének századik évfordulója a jó alkalom arra, hogy a lemezgyárak elővegyenek archívumukból régebbi felvételeket, akár minőségtől függetlenül is, de a jelen kiadvány kibocsájtói nem nyúltak mellé. Bernstein zenéjének a leglényege egyfajta túláradó életigenlés, az alapos klasszikus iskolázottságú zeneszerzőt ez néha valóban túlzott könnyedségekre is ragadtatja – bár ha szükséges, komolyzenei dramaturgiai fordulatokkal is él -, de ez a műfaj sajátosságaiból is következik. És a történet sem tragikus: a nagy világválság idején Ohióból a nagyvárosba érkező lánytestvérek végül megtalálják helyüket, egyikük – az eredeti, életrajzi alapú történet szerzője – újságíróként, a másik színésznőként, és persze párjukat is meglelik. A felvétel azért nem túl régi, 20 éve készült, egy évvel később jelent meg. 1998 volt Rattle utolsó éve Birminghamben, a hangzatos nevű együttes feltehetőleg jórészt a városi szimfonikus zenekar tagjait rejti. Az énekesek, a kórus kiválóan megfelelnek a műfaj támasztotta követelményeknek, az 1955-ben született Rattle huszadik századi figura, abszolút mesterfokon képes a könnyű műfaj elemeiből építkező Bernstein muzsika interpretálására is.

Info:

Leonard Berstein: Wonderful Town

Kim Criswell, Audra McDonald, Thomas Hampson, London Voices, Birmingham Contemporary Music Group

Vezényel: Simon Rattle

Kiadja: Warner, 2018

Varga Péter