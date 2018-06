Brazília győzelmi kényszerben

KILENCEDIK NAP - Brazíliának muszáj nyernie Costa Rica ellen a mai játéknap első mérkőzésén, ha versenyben akar maradni a továbbjutásért a csoportban.

Neymarék első találkozójukon hiába játszottak fölényben, és alakítottak ki több és veszélyes helyzetet a svájciaknál, végül be kellett érniük a számukra csalódást jelentő 1-1-es döntetlennel. Ráadásul a dél-amerikaiaknak fél szemmel érdemes a németek csoportját is figyelni: ha a címvédő németek és a brazilok nem ugyanazon a helyen zárják a csoportkört - és továbbjutnak, ami valószínűnek tűnik a botladozásaik ellenére is -, akkor a nyolcaddöntőben egymás ellen kell játszaniuk. Ezt egyikük sem szeretné, bár a németeknek kellemes emlékeik vannak a legutóbbi vb-párharcról: négy éve Brazíliában, az elődöntőben 7-1-re kiütötték a sérült Neymar nélkül játszó riválist. Az első kör után a csoportot vezető szerbek nem meggyőző teljesítménnyel, de a helyzetek alapján megérdemelten nyertek Costa Rica ellen, ha a svájciakat is legyőzik, akkor készülhetnek a folytatásra. Nagy csata várható, Xhakáék önbizalmának jót tett a braziloktól elvett pont, de ennek akkor lesz igazán értéke, ha nyernek Szerbia ellen.

A D csoportban Nigéria számára a versenyben maradás a tét a világbajnoki újonc Izland ellen. Az afrikaiak rajtja nagyon rosszul sikerült, sima 2-0-ás vereséget szenvedtek Horvátországtól. Ha nem nyernek, akkor minimálisra csökkennek a továbbjutási esélyeik. Izland az Argentína elleni 1-1 alkalmával ugyanazt csinálta, mint két évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon: átengedte az irányítást az ellenfélnek, semmit sem kockáztatott, és a másik hibájára várt. Az eddig látottak alapján az észak-európaiak le is győzhetik Nigériát, ebben az esetben versenyben maradnának a továbbjutásért az erőviszonyok alapján legkiegyenlítettebb négyesben.

B.P.