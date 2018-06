Letöltendőt kapott a román parlament házelnöke

Alapfokon 3 év hat hónapra ítélte a Legfelsőbb Bíróságk Liviu Dragneát, a Szociáldemokrata Párt elnökét egy korrupciós ügyben csütörtökön - írja a Transindex.ro. A bukaresti képviselőház elnöki tisztségét ellátó politikust ezzel már két ügyben is elítélték.

Az ítélet nem jogerős, Dragneának lehetősége van még fellebezni. A pártelnököt hivatali visszaélésre való felbujtásban bűnösnek találta a bíróság. Szintén megvádolták közokirat-hamisításra való felbujtással, de ez alól felmentették őt.

A 3 év 6 hónap szabadságvesztést kiszabó büntetést a bíróság összevonta a referendum-perben kiszabott 2 év felfüggesztett börtönbüntetéssel, a felfüggesztett szabadságvesztést pedig letöltendőre módosította, így a végleges ítélet 3 év 6 hónap letöltendő börtön. Ezt az ítéletet két bíró támogatta a háromtagú testületből, a harmadik Dragnea felmentését kérte.

Viorica Dancila kormányfő és liberális koalíciós partnere védelmébe vette Dragneát, míg a jobbközép ellenzéki pártok vezetői és az utcán tüntető civilek lemondásra szólították fel a pártelnököt - írja az MTI. Dancila - szociáldemokrata miniszterelnök, a PSD ügyvezető elnöke - közleményében azt állította: Dragneát önkényesen ítélték el. "Akik egy jogerős ítélet előtt a PSD elnökének távozását követelik, súlyos alkotmánysértést követnek el, és megsértik az Európai Uniónak az ártatlanság vélelméről szóló irányelvét" - írta csütörtök esti állásfoglalásában.

Csütörtök este ismét ellenzéki tüntetők ezrei gyűltek össze a kormánypalota előtti téren és Románia más nagyvárosaiban, Dragnea és Dancila lemondását, az igazságszolgáltatási reform leállítását követleve. Dragnea nem lépett nyilvánosság elé az ítélethirdetés után, de péntek délutánra összehívta a PSD végrehajtó bizottságának ülését.

Az ügyben más vádlottak ellen is ma született alapfokon ítélet. Így Alesu Floreát, a Teleorman megyei gyerekvédelmi hivatal volt vezetőjét 3 év, 7 hónap és 20 nap szabadságvesztésre ítéltek hivatali visszaélés miatt, Milos Rodicát, a gyerekvédelmi hivatal igazgatóját 3 évre ítéltek, szintén hivatali visszaélés miatt, Olguța Șefut, ugyanazon hivatal igazgató-helyettesét összese négy év szabadságvesztésre ítéltek hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás bűntette miatt, Ionel Marineci volt igazgatósági tag 3 év felfüggesztett börtönbüntetést kapott, ugyanennyit Valentina Marica, szintén a hivatal vezetőségi tagja, Bombonica Prodana, Dragnea volt felesége ellen a per megszüntetését kéri a bíróság, és 1000 lej kifizetésére kötelezi, Claudiu Balaban volt igazgatósági tagot 3 év felfüggesztettre, Gheorghe Nicușor volt igazgatót a gyermekvédelemnél négy év letöltendőt kapott, Anisia Niculina Stoica - aki a Teleorman megyei PSD-ben funkciót töltött be, amikor Dragneáék az alkalmazását kérték a gyerekvédelemhez, és aki beismerte az ellene felhozott vádakat - 4 év börtönbüntetést kapott, Adriana Botorogeanu, aki szintén titkárnő volt a PSD-nél, két év felfüggesztett büntetést kapott.