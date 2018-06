Puskás elmondja sérülésének történetét

Gólzáporos győzelem a VB-n és egy drámai sérülés

A magyar-nyugatnémet labdarúgó mérkőzés után hétfőn a svájci labdarúgó szurkolók sokkal, de sokkal többet beszéltek a magyar csapat újabb szenzációs eredményéről, mint saját csapatuk játékáról.

A mérkőzés lefolyását, a szebbnél szebb gólok történetét, labdarúgóink újabb nagyszerű fegyvertényét olvasóink is bizonyára jól ismerik. Ezért most inkább a mérkőzést követő eseményekről számolok be, elsősorban arról, ami mindnyájunkat legközelebbről érint: Puskás öcsi egészségi állapotáról.

Puskás Öcsi: így történt!

A mérkőzés befejezése után szürke Pobjeda-kocsi állott meg a pálya főbejárata előtt. A kocsiban Kreisz doktorral, a magyar csapat orvosával együtt a sérült Puskás Ferencet 'helyezték el. Érdekes, hogy még akkor is számtalan autogramkérő indított ostromot a magyar játékos ellen. Fényképészek vették körül, hogy megörökítsék azt a pillanatot, amikor Puskást elszállítják a bázeli pályáról. Ahogy megérkeztek Solothurnba, Kreisz dr. azonnal gondos ápolás alá vette Puskást. A magyar csapat, amely körülbelül egy órával később érkezett autóbuszon, már azt a hírt hallotta, 'hogy némileg javult a magyar csapat kapitányának állapota. Játékosaink egymásnak adták a kilincset, mindenkinek volt egy-egy megnyugtató szava a kitűnő játékodhoz. Puskás így mesélte el sérülésének történetét:

— Czibor a balszélen szaladt a labdával. Kiáltottam neki: kiugrom és adhatod! Zoli igen okosan kivárt egy pillanatig és az alkalmas időpontban odagurította elém a labdát. Én egy pillanattal előbb értem el, mint a velem szinte egyszerre rajtoló Liebrich és bal lábfejemmel már elrúgtam a labdát, amikor láttam, hogy Liebrich szándékosan a bal bokámra tart. Igyekeztem félre lépni, de egy gondolattal sajnos elkéstem. Sikerült Liebrich alattomos faultja...

Liebrich Posipallal mór előzőleg azzal a szándékkal cserélt helyet, hogy Puskással szemben erőszakot alkalmazzon. Megkérdem Puskástól, hogy amikor ordító gólhelyzetben a 16-osos belül hallatlanul durván felvágta őt Liebrich, a földről feltápászkodva, mit mondott a német játékosnak. Puskás nevetve mondja:

— Azt mondtam neki, hogy 1:0 a javadra. Sajnos, a végeredmény 2:0 lett.

Sebes Gusztáv nyilatkozata

A hatalmas meleg ellenére is kitűnő játékot nyújtott a magyar csapat. Látszik játékosainkon, hogy nem elbizakodottak és minden mérkőzésre a legkomolyabban készülnek. — Aztán elgondolkozva hozzátette: — Két gól könnyelműségből esett ezen a mérkőzésen is ...

— És a játékvezető?

— Ling jól bíráskodott, de túlságosan a partjelzőkre bízta magát, emiatt nézte el a legalább négyméteres lesből esett első gólt és még legalább három többméteres lesállást is. A 11-esnél azonban súlyos hibát követett el. Puskás felvágásáért feltétlenül büntetőt kellett volna adnia.

Ezután Liebrich nyugatnémet játékos magatartását bélyegezte meg kemény szavakkal:

— Ilyen játékos nem való világbajnoki mezőnybe. Mi megcsodáljuk az igazi tudást, a brazilok labdaművészetét, az uruguayiak technikáját és minden csapatban találunk valamit, amiből tanulhatunk. A nyugatnémet játékosoktól — sajnos — nem tanulhatunk semmit.

Mándi Gyula állami edző kivételesen szintén elégedett a csapat játékával: Óriási technikai és taktikai fölényben voltunk. Az az érzésem, hogy más csapat nem tudott volna ilyen eredményt elérni az erős nyugatnémet válogatott ellen. Játékosaink a különböző taktikai elgondolások egész tárházát vonultatták fel anélkül,.hogy erről előre beszéltünk volna. Nagyon örülök, hogy tíz emberrel is olyan lelkesedéssel, határtalan szívóssággal küzdöttek a fiúk, ami megmutatja, hogy a csapat erkölcsileg is egységes, erős, szilárd.«

Játékosaink körében sok szóbeszédre adott alkalmat a nyugatnémetek három gólja. A legtöbbet Grosicsot kérdezgették, hogyan követhette el a második gól előtti hibát. Grosics a következőket mondta:

— Tíz eset közül kilencszer ugyanezt csinálom: kifutok a kapuból és igyekszem elrúgni vagy elpasszolni a labdát. Sajnos, most a ballábamra jött a labda s ezzel nem tudok még elég jól rúgni. Azt kell megoldanom, hogy a ballábam se legyen suta és akkor elkerülhető az ilyen ballépés.

Egy osztrák újságíró megállapítja, hogy minden eddigi elképzelésével szemben az a futball, amit a magyarok játszanak, a következőket írja: Van, aki a magyarok játéka láttán meghúzza a mérleget, lefekszik a földre és sír, mások viszont Puskást leterítik. Ez volt Liebrich. És ami ezután következett? Sebes a pálya széléről ránézett Liebrichre. Te ezt követted el — volt a tekintetében — és mit használ ez neked? És Liebrich akkor félrenézett…

Népszava 1954. június 22.