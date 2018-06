Pokolgéppel fenyegetőzött, kiürítettek egy londoni metróállomást (videó)

A BTP rövid Twitter-üzenetben adott hírt az incidensről, és közölte, hogy elővigyázatosságból ürítették ki az állomást.

We've detained a man under the Mental Health Act after he claimed to have a bomb at Charing Cross station, London. He was searched by specialist officers and no bomb or weapon was found.



Thanks for bearing with us while we responded https://t.co/xJahowh4Pe pic.twitter.com/syVWzZ07lr