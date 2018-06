Nem mindegy, hogyan sportolunk

A szakszerű, szakember által, a célnak megfelelően összeállított, egyénre szabott mozgás bizonyítottan csökkenti a testsúlyt, a vérnyomást és a koleszterinszintet.

Nem csak a kardió

Az elmúlt fél évszázadban a szívbetegek rehabilitációjában, valamint a metabolikus szindróma elemeinek kezelésében elsősorban a tartós, egyenletes, mérsékelt-közepes intenzitású fizikai terhelésen alapuló programokat, az úgynevezett kardióedzést használták. Néhány évtizede a rezisztenciaedzés, vagyis az izomfejlesztés is fontossá vált, ennek köszönhetően a gyakran gyenge izomzat fokozatosan képessé válik a feladatok teljesítésére, ráadásul ezáltal tovább növelhető a cukor- és lipidanyagcsere aktivitása is.

Az utóbbi években az egyenletes terhelést a rehabilitációban is felváltotta a rövidebb idő alatt kivitelezhető nagyintenzitású interval, azaz szakaszos tréning, ami hozzájárul a magas vérnyomás, a koleszterinszint és az elhízás csökkentésében. „A kutatások tanulságait levonva, a speciálisan felépített csoportos órákon a kardió mellett kis súlyokkal, 10-15 ismétléssel, köredzésszerűen végzett erősítő gyakorlatokat is beépítettünk a programba. Ez amellett, hogy edzi a mozgató szervrendszert, felviszi a pulzust is a kardiónál ajánlott 60 százalék fölé, így egy közepes intenzitású interval tréningnek tekinthető. A magas intenzitással érdemes óvatosan bánni, és nem kezdésnek alkalmazni” – mondta Dvorák Márton, az Életmód Orvosi Központ mozgásterapeutája.

Egyénre szabottan

A 30 feletti BMI súlyos kockázatot jelent: magas testzsír esetén az érelmeszesedés, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a magas koleszterin, sőt a stroke és a szívinfarktus kialakulása is jóval gyakoribb. Jelentős az elhízás önbecsülésre gyakorolt hatása is: akár depresszióhoz is vezethet. Fontos az életmódváltás, amelyet egy alapos kivizsgálással érdemes kezdeni. „Edzettségtől és más, egyéni tényezőktől függően mindenkinek adott, hogy milyen terhelési intenzitással a leghatékonyabb a zsírégetése” – mondta a szakember, aki hozzátette, megfelelő étrend kialakításával és a fittség fejlesztésével ez fokozható. A rendszeres és tudatos mozgás meghatározó eleme a fogyásnak, és így a kardiovaszkuláris rizikótényezők csökkentésének.

Illusztráció: pexels.com

Magas vérnyomás esetén sem tilos

A szív- és érrendszeri betegségek legjelentősebb kockázati tényezője a magas vérnyomás. A megfelelő testmozgás bevezetésével 6-10 Hgmm-el csökkenthetőek az értékek. Ehhez a kis súllyal végzett erősítő edzés mellett hetente legalább 150 perc, közepes intenzitású kardiómozgásra van szükség, ami lehet kocogás, futás, kerékpározás, úszás vagy bármilyen olyan állóképességi sport, amelynek végzésekor a pulzus nem haladja meg a maximális 60-70 százalékát. Az edzéseken a résztvevőknek meg kell tanulniuk, mi a „maximális pulzus”, és mennyi annak a 60-65 százaléka, hogyan érdemes megtervezni a heti edzéseiket, illetve mikor kell közben vérnyomást mérni.

Nem csak gyógyszerrel csökkenthető a koleszterinszint

Rendszeres sportolás hatására javul a koleszterin egyensúly. Az izommunka hatására ugyanis nő a nitrogén-monoxid termelés, amely javítja az érrendszer összehúzódó képességét, ezáltal véd az érelmeszesedés ellen. A fokozott véráramlás növeli az érfalak rugalmasságát, csökkenti a trombózis és a gyulladások kialakulásának valószínűségét - mondta a mozgásterapeuta.