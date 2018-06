„Herkentyűevőkké” kellene válnunk

Szakértők szerint a mai ételkészítési és táplálkozási szokások miatt a szervezetünkben túlsúlyban vannak a gyulladáskeltő omega-6 zsírsavak, míg a jótékony hatású, állati eredetű omega-3-ból alig viszünk be.

Az lenne az ideális, ha a szervezetünkben az omega-3 és az omega-6 zsírsavak aránya 1:1 vagy legfeljebb 1:4-hez lenne, ám a nyugati étrendben ez 1:50-hez. Ennek oka a feldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása. Az omega-6 túlzott bevitele hozzájárul a civilizációsnak tartott, táplálkozással összefüggő betegségek, szív- és érrendszeri problémák, de a narancsbőr kialakulásához is. Ezért nem elég jelentősen növelni az omega-3 bevitelt, minimálisra kell csökkenteni minden olyan termék fogyasztását, ami túl sok vagy kizárólag omega-6-ot tartalmaz – mondta a Népszavának Bocsi Viktória életmódtanácsadó.

Ha a fogyás érdekében elkezdünk szénhidrátszegényen táplálkozni, sok és általában mindenféle húst eszünk, de az nem feltétlenül tesz jót az egészségünknek. A ketogén diétától, aminek lényege a magas zsírbevitel, ugyan beindulhat a fogyás, de rengeteg gyulladáskeltő omega-6 zsírsav is juthat a szervezetbe. Rengeteg ilyet tartalmaznak például a feldolgozott, zsíros húskészítmények, ennek oka az állatok etetési különbsége is. A háztáji állatok húsának ugyanis 40 százalékkal is kevesebb lehet az omega-6 zsírsavtartalma, mint az ipari táplálásúaknak – mondta az életmódtanácsadó.

Illusztráció: pexels.com

Omega-6 elsősorban egyes növényi olajokban, a zsírokban, az egészségesnek tartott olajos magvakban is van. A mandula, a szezámmag, a mák és a tökmag is sokat tartalmaz, a legjobb zsírsavaránnyal a makadámdió rendelkezik. „Egyszerűsíteni kellene a táplálkozásunkon, nem kellene annyi extra növényi olajat és hízott állatoktól származó iparihús-hulladékot, felvágottat sem fogyasztani” - mondta Bocsi Viktória.

Miben mi van? Omega-6

Egyes ét- és egyéb növényi olajokban; napraforgó, kukorica, földimogyoró, szója, repce, tökmag, stb., margarinban.

Nagyüzemi, gabonán hizlalt hústermékekben: csirkék, libák, kacsák, disznók, kolbászok, hurkák, felvágottak, virslik,

Bizonyos olajos magvakban. Omega-3

Halakban (főleg a zsíros, bőrös, hideg vízben élő fajtákban) és a tengeri herkentyűkben.

A különböző gyulladások megelőzéséhez változtatni kellene – hangsúlyozta az életmódtanácsadó. Az omega-3 zsírsav bevitelének növelése Magyarországon nem egyszerű, mert ennek a legjobb forrásai a halak, de nem vagyunk egy „herkentyűevő” nép. A tengeri halakkal kapcsolatban sokat emlegetik a nehézfém-felhalmozódás veszélyét, de ez csak akkor valós, ha az étrendünk nem tartalmaz elegendő ásványi anyagot és nyomelemet; főként magnéziumot és szelént. Természetesen a frissességükre különösen ügyelni kell, hiszen messze van a tenger, de már egyre több helyen kapható fagyasztott hal vagy tengeri gyümölcsei is. A tavi halak bár jó fehérjeforrások, omega-3-at elsősorban például a busa tartalmaz.

Illusztráció: pexels.com

Úgy tartják, a len- és kendermag nagyon jó növényi forrása az omega-3-nak, ez részben igaz, mert csak akkor hasznosul, ha ezeket például a csirke megeszi, mi pedig a baromfit fogyasztjuk el, tehát mag és az abból készített olaj formájában nem érvényesül a jótékony hatása. Az lenne a legjobb, ha törekednénk a szabadban tartott, legelő állatok húsának fogyasztására vagy a tyúkok omega-3 bevitelének növelésére. A bárány- és a kecskehús jó minőségű színhús, igaz, nem túl elterjedtek nálunk. De hús helyett lehet tojásból fedezni a fehérjeszükségletet, érdemes omega-3-mal dúsítottat venni - ajánlotta az életmódtanácsadó.