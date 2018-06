Itt az új NoÁr-üzenet - "Fogjunk össze!" ( a gyűlölet ellen)

A fiatal színész, a Vajdaságból érkezett Molnár Áron, aki több interjúban is elmondta, hogy saját bőrén is megtapasztalta az előítéletességet, az Ébresztő és a Tanulni akarunk után - tehetséges csapatával, és Mohamed Fatimával erősítve - újabb üzenettel jelentkezett. A Junior Prima díjas, tehetséges színész egyre népszerűbb, korábban a Vígszínház társulatának tagja volt, ám egy idő után úgy érezte, a világról szóló mondanivalója, kifejezésvágya kinőtte a klasszikus színházi kereteket, ezért szabadúszó lett. A noÁr- projektje kapcsán azt is többszöt hangsúlyozta, hogy nem hajlandó félni azért, mert "kinyitja a száját."