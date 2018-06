7-en a 7-ről - Ön kikről állítana össze listát?

Arató András, Klubrádió

Azokat nem érdemes listázni, akik a legújabb szégyenteljes törvényeket megszavazták, hiszen tudjuk kik. A Figyelő pedig olyan szépen fejlődik, hogy inkább az „Ami elérhető” brand illik hozzá. Nemcsak a guriga reklám miatt, hanem mert alacsony olvasottsága mellett – ez egyébként legfőbb erénye – elviszi a hetilapok állami „piacán” a teljes summa döntő többségét.

Avar János, újságíró

A listázókról. Azokról, akik hátuk mögött a hatalommal pécézik ki a „belső ellenséget”, megelőlegezve a már a látszatra sem adó diktatúrát. S azért, hogy az utókor se feledkezzen meg ezen új undokokról, akiknek remélem akkor sem lesz mentség, hogy parancsra tették (és pláne, ha illyési szavakkal magánszorgalmú kutyák).

Bolgár György, rádiós újságíró

Állítanék? Honnan veszik, hogy nincs már rég összeállítva? Egyesek, sőt sokak által szeretett vezetőnk szerint Európa és benne ez a kis ország élethalálharcát vívja, és mivel nem lehet minden ellenséget névvel és fényképpel kiplakátolni, kénytelen vagyok listát csinálni. Ha nem tudom, ki az ellenség, nem tudok ellene harcolni. De tudom. Akik pedig a listámon vannak, megnézhetik magukat. Egyszer. Talán.

Farkasházy Tivadar, Hócipő

Ez mindaddig így lesz, amíg az állam által fizetett ellenzék főleg magával lesz elfoglalva, a Fidesz által fizetett ellenzék pedig betesz mindennek. Nincs nagyobb veszély az álellenzéknél, amelyik elfoglalja a helyet azok elől, akik tényleg mindent egy lapra feltéve akarják a változást. Engem ezen kívül már nem érdekel semmi, s tudom, ha valahára változás is lesz, óriási bajokat, bonyodalmakat hoz, én meg a legjobb esetben is egy orvosra várok valahol. de akkor is!

Horváth István, hírlapíró

Arról, hogy hányszor változtatta meg a rablóbanda a saját képére formált, gránit szilárdságú alaptörvényt.

Horváth Zoltán, újságíró

Én elsősorban a listázókról állítanék össze egy listát. Ezzel én is felkerülhetnék egy jobb listára...

Veress Jenő, a Népszava főmunkatársa

A fidesz.hu, a jobbik.hu, meg a kormány oldaláról simán összeállítható már egy hosszú nemzeti szocia lista.