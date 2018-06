Kormányunk sem nem keresztény, sem nem demokrata, mert cselekedetei ellentmondásosak, ezt nap mint nap tapasztalhatjuk. Fő ideológiai alapeszméjük a gyűlölködés, a bűnbakkeresés. Propagandagépezetük a mi adónkból sajnos jól működik, nagyon sokan el is hiszik, hogy milyen nagy veszély a migránsok áradata, és a többi. Mostanság pedig a hajléktalanok, a közmunkások azok, akiket gyűlölni kell, és sajnos már matricákat is forgalomba helyeztek, amelyek egy bizonyos gyászos kort idéznek fel. Ezek után mit várhatunk majd? Jönnek a sárga és a szivárványszínű matricák, majd újabb csoportok, akiket gyűlölni kell? Rokkantak, betegek, más vallásúak és az ateisták, őket is gyűlölni, üldözni fogják? És mindazokat, akik nem azt gondolják, amit a kormány? Ez nagyon felháborító, főleg egy kereszténydemokratának mondott kormánytól, amelynek az egymás ellen uszítás helyett a megbékélésre kellene törekednie. Az már csak hab a tortán, hogy bíborosunk mélyen hallgat, nem emeli fel szavát az ilyen jelenségek elszaporodása láttán. Hiába, kéz kezet mos és akinél a pénz és a hatalom, minálunk az az isten. De pont az ilyen cselekedeteik miatt válnak hiteltelenné.

Makovics János