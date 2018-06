Pofon a Velencei Bizottságtól (is)

A Velencei Bizottság pénteken kiadott közleménye ízekre szedi a "Stop, Soros" törvénycsomagot, szövegét pontatlannak ítéli, a civil szervezetekre kiróható büntetéseket aránytalannak tartja, s azt mondja ki, hogy a szigorítások több ponton is sértik az Emberi Jogok Európai Egyezményét.

Az Európai Tanács neves alkotmányjogászokból álló tanácsadó testülete alapvetően a törvénycsomagnak a büntető-törvénykönyv módosítására vonatkozó részeit kifogásolja. A legfontosabb kritika, hogy a "jogellenes bevándorlás elősegítése” a Btk. részévé vált.

A testület rámutat, hogy egy 2002-es uniós irányelv pontosan meghatározza, hogyan lehet büntetőjogi eszközökkel megelőzni, illetve kezelni az engedély nélküli határátlépést, tranzitálást és tartózkodást egy tagállam területén. A Velencei Bizottság elismeri, hogy sok ország kriminalizálja az illegális migránsok pénzügyi haszonszerzés fejében történő támogatását. Megállapítása szerint ez nem feltétlenül sérti a nemzetközi emberi jogi normákat, hiszen a közbiztonság megőrzése vagy bűncselekmények megelőzése jogos célnak tekinthető, ami összhangban van az Emberi Jogok Európai Egyezményének 11. cikkelyében lefektetett előírásokkal.

A magyar Büntető törvénykönyv módosítása azonban jóval túlmegy ezeken a kereteken, és igazságtalanul büntet olyan tevékenységeket is, amelyek közvetlenül nem tehetők felelőssé az illegális migrációért. A Velencei Bizottság ilyennek tekinti “az információs anyagok készítését és terjesztését”, valamint “a menedékjogi eljárás kezdeményezését”. Ezeknek a cselekedeteknek a büntetéssel fenyegetése lehetetlenné teszi, hogy a nem-kormányzati szervezetek segítséget nyújtsanak a menekülteknek, így a lépés aránytalanul korlátozza a nemzetközi jog által biztosított jogaikat. A testület megítélése szerint a tájékoztató kampányok bűncselekménnyé minősítése a szólásszabadság jogtalan korlátozásának minősül, s mint ilyen, sérti az emberi jogi egyezmény 10. cikkelyét.

Mással is baj van

A bizottság azt is nehezményezi, hogy a törvényt két nappal a testület véleményének előre jelzett elfogadása előtt hagyta jóvá a magyar Országgyűlés. A közleményben bírálják azt is, hogy a kormány nem egyeztetett a törvényjavaslat tartalmáról a civil szervezetekkel.

Nem tudni, vajon ezek a kérdések milyen mélységben kerültek szóba Orbán Viktor és az Európai Tanács elnökének budapesti találkozóján, mert a megbeszélésről csak az MTI-t tájékoztatta látványosan szűkszavúan Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Mindössze annyi derült ki, hogy a jövő heti EU-csúcs előkészítése keretében Donald Tusk "meglátogatta dolgozószobájában" a miniszterelnököt és áttekintették a június 28-29-i hivatalos EU-csúcson napirendre kerülő témákat, mindenekelőtt a migráció kérdését. A semmivel egyenlő tájékoztatásban az Európai Tanács sorozatban érkező kifogásai, kritikái természetesen nem kerültek szóba.

A Velencei Bizottságról