Forma–1: ismerős, mégis ismeretlen terepen

A következő időszakban három egymást követő hétvégén rendeznek Forma–1-es világbajnoki futamot. Az első állomás egy visszatérő versenypályával Franciaország.

A máig utolsó, 2008-as – még Magny Cours-ban rendezett – Francia Nagydíj leintése után sokáig fel sem merült, hogy az F1 nyisson a franciák felé, az utóbbi években azonban felgyorsultak az események: újra beszállt például az egyik legsikeresebb gyártó, a Renault, illetve a mezőnyben is tartósan található francia pilóta. A 2016 decemberében bejelentett megállapodás értelmében a korábban 14 nagydíjnak (legutóbb 1990-ben) otthont adó, többször teszthelyszínként is használt, korábban sosem látott nyomvonalú Paul Ricard versenypályán a Haas-t hajtó Romain Grosjean, a Force India színeiben szereplő Esteban Ocon és a Toro Rosso versenyautóját vezető Pierre Gasly készülhet hazai versenyre.

Az aktuális versenyhétvége előtt több érdekesség szolgáltatott témát a világsajtónak.

A riválisokkal ellentétben az előző forduló helyszínén, Kanadában még nem, most azonban végre új fejlesztésű motor került a címvédő Mercedes istálló autóiba (igaz, a Mercedes azt nem árulta el, hogy az első vagy a fejlesztett specifikációból). A szabadedzések alapján jól is muzsikált a német technika, a korábbi gyakorláson Lewis Hamilton és Valtteri Bottas volt a leggyorsabb, Hamilton a későbbi 90 perc végére is megőrizte elsőségét. Némileg árnyalja a képet, hogy Bottas autójában a hűtőrendszerrel kapcsolatos problémák délután.

Az üldözők közül egyelőre a Red Bull meggyőzőbb, Hamiltonék fölénye az első tréning után még 7 és 9 tizednyi volt a Ferrari párosával szemben, ráadásul a differencia később tovább nőtt. A világbajnoki pontversenyt egyetlen pontnyi fórral vezető ferraris Sebastian Vettel tehát komoly konkurenciára lelt, noha történelmi tettre készül: amennyiben vasárnap is őt intik le elsőként, 51. futamgyőzelmének örülhet, ezzel pedig beérné az örökranglistán a szintén négyszeres világelső legendát, Alain Prostot. A Paul Ricardon legutóbb rendezett '90-es futamon győztes „Professzornál” csak Lewis Hamilton (64) és Michael Schumacher (91) győzött többször.

Sebastian Vettel FOTÓ: BORIS HORVAT/AFP

Vettel jövő évi csapattársának kilétét is többen találgatták La Cestellet-ben. A legfrissebb információk – olasz lapértesülések – szerint a döntés már megszületett: állítólag a Ferrari nem tartja meg az októberben már a 39. születésnapját ünneplő egyszeres bajnokát, Kimi Raikkönent, de nem is próbálkozik tovább a McLaren által is csábított Daniel Ricciardo megszerzésével. A megoldást a Sauber újonca, Charles Leclerc jelentheti: a 20 éves monacói mellett szólnak a javuló tendenciát mutató eredményei és az is, hogy lényegesen kevesebb fizetéssel is beérné, mint mondjuk Raikkönen vagy Ricciardo. Nem mellesleg az ifjonc a Ferrari pilótanevelő-programjának a növendéke.

A hétvége egyik nagy kérdése lesz, hogy a pilóták közül ki alkalmazkodik a gyorsabban a mindenki számára új helyszínhez, ám a jövőre nézve érdekes az is, hogy a résztvevők mennyire tartalékolnak az erejükkel. Franciaország után ugyanis szünet nélkül Ausztriába, majd az azt követő hétvégén Angliába látogat a mezőny – hasonlóan sűrű programra korábban soha nem volt példa a sportág történetében.

Innen nézve a Francia Nagydíj csak az első lépése a nagy menetelésnek.

A program

Szombat

Harmadik szabadedzés 13.00

Időmérő edzés 16.00

Vasárnap

A futam (53 kör) 16.10



Magyarországon minden eseményt élőben közvetít a Duna.

Hatos Szabolcs