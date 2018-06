Színházi jövés-menés

A színházi átigazolásokat tekintve, most is lesznek változások a társulatokban következő szezonban, például Nagy-Kálózy Eszter a Nemzetiből a Centrálba, Bányai Kelemen Barna pedig Szombathelyről a Katona József Színházba szerződik.

Miközben egyre több olyan produkció jön létre, amikor az adott darab színrevitelére szerveződik a stáb, a kőszínházi társulatoknak még mindig nagy a presztízse, illetve az egyeztetés szempontjából biztonságot ad, ha egy színész szerződésben áll egy teátrummal. Minden évben van azért mozgás, persze az is minősít egy társulatot, mekkora a jövés-menés. Az elmúlt évtizedekben a Vígszínházban maradtak talán a leghűségesebbek a színészek a teátrumhoz, többen harminc-negyven éve kötődnek a Vígszínházhoz. Az utóbbi években viszont nagyobb a fluktuáció. Tavaly például még a bulvárlapok is cikkeztek az elszerződésekről. Most kevesebben ugyan, de néhány alapember kilép a társulattól. Távozik például a sokat játszó Tornyi Ildikó, Telekes Péter és a fiatal tehetségek közé tartozó Medveczky Balázs. Még év közben vált meg a színháztól Várnai Péter művészeti titkár, aki évtizedeken át a Szent István körúti teátrumhoz kötődött. Érkezik Balázsovits Edit, Waskovics Andrea (Szegedről), Gyöngyösi Zoltán (Szegedről) és Szántó Balázs, aki gyakorlatát is a Vígszínházban töltötte már.

A Vidnyánszky Attila által vezetett Nemzeti Színházból a legendás színésznői hármasból – Básti Juli, Nagy-Kálózy Eszter és Udvaros Dorottya – most Básti után Nagy-Kálózy is átszerződik a Centrál Színházhoz, pedig a színésznő a társulat szavazatai alapján az évadzárón vehette át a Szörényi Éva-díjat. Nagy-Kálózy a Nemzetiben játszott többek közt a Cyranó De Bergerac című darabban és a Szentivánéji álomban. Valószínűleg mégis több nagyobb feladatra vágyott. Udvaros Dorottya viszont maradt a Nemzetiben és Csehov Meggyeskert című drámájának a főszerepére készül Silviu Purcarete rendezésében. Nem lesz társulati tag Tompos Kátya sem, de megtartja a szerepeit. Olt Tamás szintén elszerződik, Kaposváron lesz művészeti vezető, A. Szabó Magda stratégiai igazgató pedig nyugdíjas éveit kezdi meg. Öt férfiszínésszel bővül a Nemzeti társulata, tag lesz Csurka László és négy fiatal - Mészáros Martin, Szép Domán, Herczegh Péter és Nagy Márk - a Színház és Filmművészeti, illetve a Kaposvári Egyetemről.

A már említett Centrál Színháztól, amely egy ideje magánszínházként működik, elszerződik Ágoston Katalin, az ő szerepeit nagyrészt Sztarenki Dóra veszi át.

A Katona József Színházhoz igazol Szombathelyről Bányai Kelemen Barna, aki Spiró György Széljegy című darabjában már bemutatkozott a Kamrában. Rajta Kívül a Katona tagja lesz a Fullajtár Andrea Zsámbéki Gábor osztályában a Színház- és Filmművészeti Egyetemen most végzett Vizi Dávid. Az Örkény Színházban ahová az elmúlt évadokba érkezett Tenki Réka, Csákányi Eszter és Bagossy Lászlónak a színművészetin végzett több növendéke most nem lesz változás az együttesben, mint ahogy a József Attila Színházban is változatlan marad a társulat.

A Radnóti Színházban csupán egyetlen változás lesz: a Színház és Filmművészeti Egyetemen most végzett Vilmányi Benett jön, aki a Nagymező utcai teátrumban töltötte a gyakorlati évét és A játékos című darabban főszerepet kapott.

A Pesti Magyar Színházból Ágoston Péter megy el és a társulathoz kötődik egyelőre még elvarratlan szálakkal: Telekes Péter, Végh Péter, Hartai Petra és Döbrösi Laura.

A Thália Színházból Fodor Annamária megy el és Mórocz Adrienn érkezik.

A Budapesti Operettszínházban Drucker Péter karigazgató körülbelül fél évvel ezelőtt adta be a felmondását. Őt Szabó Mónika váltja a karigazgatói pozícióban.

A vidéki teátrumokra rátérve a már szintén említett Szombathelyi Weöres Sándor Színházban Jordán Tamás tájékoztatása szerint Bányai Kelemen Barnán kívül elmegy a társulattól Mertz Tibor és Bánfalvi Eszter, aki anyai örömök elé néz. Mindhárman játszanak az Alföldi Róbert által nemrég színre vitt A salemi boszorkányok című drámában, amelyet a nagy érdeklődés miatt a tervek szerint a következő évadban is műsoron tartanak, Bányai Kelement és Mertzet egyeztetik, Bánfalvi Eszter helyett pedig keresik a beugró szereplőt. Az említetteken kívül nem Szombathelyen folytatja a pályáját Vas Szilárd, a vas megyei társulat tagja lesz viszont Gubik Ágnes, Nagy Bakonyi Boglárka és az eddig is megbízással a színházhoz tartozó Dunai Júlia.

A legnagyobb átrendeződés Szegeden lesz, ahol új vezetéssel indul az évad. A társulatból a már említetteken kívül távoznak Hodu Péter, Tolnai Hella, Szigeczky Bence, Szabó Gabi, Olasz Renátó, Pataki Ferenc és Sorbán Csaba. A szegedi együtteshez szerződik: Menczel Andrea, Ágoston Katalin, Szegezdi Róbert, Rétfalvi Tamás és Medveczky Balázs.

Székesfehérváron megszűnik a színház tánctagozata, a helyét a fizikai színházi tagozat veszi át. Új tagként Ballér Bianka, Osváth Judit és Kovács Tamás színművészek csatlakoznak a Vörösmarty Színház társulatához, míg Blaskó Borbála, Gál Gergely, Gál Horváth Bernadett és Láposi Réka művészeti főtitkár távoznak.

A Miskolci Nemzeti Színház a társulat tagja lesz jövőre Litauszky Lilla, illetve Láng Annamária is több produkcióban szerepel a következő évadban. Az eddigi tagok közül nem megy el senki.

Kaposváron új művészeti vezetés mellett csak kisebb változás lesz a társulatban. Hüse Csaba szabadúszó lesz és távozik Hornung Gábor. A Kaposvári Egyetemről Uray Péter osztályából viszont érkezik két fiatal színész: Szabó Nikolett és Benedek Dániel.

Új művészeti vezetők A kaposvári teátrumban Bozsik Yvettet Olt Tamás követi, mint művészeti vezetői poszton. A Nemzeti Színház volt színésze szeptember 1-től lesz a kaposvári színház tagja. Babarczy László osztályában végzett 2006-ban a Kaposvári Egyetemen. Évek óta a Nemzeti Színházban láthattuk több szerepben. A Thália Színházban, mint arról már beszámoltunk Csányi Sándort Schell Judit váltja a művészeti vezetői poszton. Várhatóan új művészeti vezető lesz Zalaegerszegen is, hiszen, mint már szintén megírtuk, Sztarenki Pál közös megegyezéssel távozik a zalai megyeszékhelyről. Besenczi Árpád emberi okokra hivatkozva küldte el munkatársát.







Balogh Gyula