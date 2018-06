Távozott a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese

Közös megegyezéssel távozott posztjáról a Fővárosi Törvényszék (FT) általános elnökhelyettese - tudta meg a Népszava. Rosnerné Romenda Zsuzsanna távozása összefügg azzal, hogy május végén Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke Polgárné Vida Juditot bízta meg egy évre az FT elnöki feladatainak ellátásával.

FOTÓ: VAJDA JÓZSEF

Ezzel a lépéssel Handó semmibe vette a törvényszék bíráinak véleményét, akik két fordulóban is a korábbi elnök, Fazekas Sándor újbóli kinevezését támogatták. Ám az OBH-elnök az FT elnöki posztjára egymás után kiírt két pályázatot eredménytelennek nyilvánította, ami megnyitotta az utat Vida Judit határozott időre szóló megbízása előtt. Handó Tünde több alkalommal is (vissza)élt már ezzel az eszközzel: eredménytelennek nyilvánította a bírósági vezetői pályázatot, majd hozzá kötődő bírót bízott meg határozott időre, aki később pályázat útján el is nyerte a vezetői posztot. Ezt a pályáztatási gyakorlatot több bíró és az Országos Bírói Tanács is bírálta.

Mivel az FT az ország legnagyobb bírósága, különösen fontos, ki vezeti. Fazekas hatéves elnöki mandátuma idén január 4-én járt le, s hiába pályázott kétszer is egyedüliként, Handó nem nevezte ki. Január 5-e óta a most távozó általános elnökhelyettes, Romenda Zsuzsanna teljes jogkörben vezette az FT-t, Vida Judit megbízásáig. Vida, mint ismert, OBH-elnöki biztosként dolgozott, mielőtt megbízott elnök lett. Az OBH-ba azután került, hogy egy plágiumügy miatt lemondásra kényszerült: épp az FT elnökhelyettesi posztjáról kellett távoznia.

S. Z.