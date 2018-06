Meghalt Koko, a ,,beszélő” gorilla

Koko, a világ leghíresebb gorillája arról vált ismertté, hogy képes volt jelnyelven kommunikálni az emberekkel. Az emberszabású több mint ezer jelet használt, és a beszélt angol mintegy kétezer szavát értette. Látogatóival általában ő maga kezdeményezett beszélgetést, amelyekben leggyakrabban 3-6 szóból álló állító mondatokat fogalmazott meg. A rendkívül barátságos és kíváncsi természetű gorilla emellett szívesen gyakorolt különféle hangszereken, rajzolt, festett és még azt is megtanulta, hogyan kell orrot fújni. Lazításképpen pedig szívesen nézett filmeket, ám amikor szomorú jelenteket látott, mindig elfordult a képernyőtől.

Koko hosszú éveken át élt együtt egy hím gorillával, és a gondozók remélték, hogy utódot fognak nemzeni, de Michael és Koko sosem párosodott, mert testvérként tekintettek egymásra. Egy nap Koka maga jelezte, hogy nagyon szeretné ha gondoskodhatna valakiről. A gondozók teljesítették kívánságát: Koko választhatott magának egy kiscicát, akit All Ball-nak nevezett el, arra utalva, hogy a kis macska egy szőrös golyóra emlékeztette. Úgy gondozta, akár egy bébi gorillát és rendkívül kötődött hozzá, így elvesztését is nehezen fogadta el. A gorilla számos dokumentumfilmben szerepelt, és kétszer is felkerült a National Geographic magazin címlapjára, az 1978-as felvételt saját magáról készítette egy tükör segítségével.

Az ikonikussá vált emberszabású 46 éves volt.