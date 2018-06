Svájc hosszabbításban győzte le Szerbiát

Ahogy Brazília a hajrában győzte le Costa Ricát, ugyanígy tett később Svájc Szerbia ellen. A nigériaiak sikere pedig reményt adhat az argentinoknak.

Második mérkőzésén Costa Rica ellen megszerezte első győzelmét az esélyesek közé sorolt Brazília az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon. Az első félidő a várakozásoknak megfelelően nagy brazil fölényt hozott, ez azonban meddőnek bizonyult, az elsősorban a beívelésekre építő dél-amerikai csapat csak elvétve találta el a kaput. A jól védekező rivális néha kijött a szorításból, egy-egy veszélyes kontratámadást is vezetett, de a kapuk szinte alig forogtak veszélyben.

A második játékrész hatalmas brazil helyzetekkel indult, de vagy Navas, vagy a keresztléc, vagy az egyik védő mindig hárítani tudott. A folytatásban is ők irányítottak, az ellenfél csak pillanatokra szabadult ki a saját térfeléről. A 78. percben Neymar lerántásáért előbb ­11-est ítélt a bíró, majd a videóelemzés után visszavonta az ítéletét. A hajrában továbbra is a brazilok nyomtak, majd a 91. percben megszerezték a vezetést. Marcelo ívelt a kapu előterébe, Gabriel Jesusról Cou­tinho elé került a labda, aki öt méterről, Navas lábai között bepasszolta azt. Costa Rica ekkor megpróbált egyenlíteni, ám a 97. percben Neymar is betalált, beállítva a 2-0-s végeredményt. A PSG kiválósága 56 góljával már egyedül harmadik a brazil válogatott gólszerzőinek örökrangsorában. A 26 éves támadó eddig holtversenyben állt Romarióval 55 találattal, s már csak Pelé (77) és Ronaldo (62) előzi meg. A brazilok sikerükkel nagy lépést tettek a továbbjutás felé, míg Costa Rica már biztos kieső.

A játéknap második mérkőzésén az argentinok nagy örömére Nigéria 2-0-ra legyőzte Izlandot. Az összecsapás két izlandi helyzettel indult, s bár a nigériai együttes birtokolta többet a labdát, kapura nem lőtt az első félidőben. A szigetországi csapatnak viszont a hajrában is akadtak lehetőségei. A fordulást követően viszont gyorsan vezetést szerzett az afrikai gárda: egy jobb oldali kontra után Ahmed Musa stoppolta le a labdát a levegőben, majd hét méterről a kapu bal oldalába bombázta. A CSZKA Moszkva támadója a négy évvel ezelőtti, brazíliai vb-n is két gólig jutott.

Ezt követően megélénkült a játék, mindkét fél veszélyeztetett. A végjátékhoz közeledve a nigériaiak kapufát lőttek, majd a 75. percben Musa fektette el a kapust s lőtt az üresen tátongó kapuba. Bár az izlandiak egy videózás után megítélt büntetőből szépíthettek volna, Gylfi Sigurdsson kapu fölé lőtte a tizenegyest, így az eredmény már nem változott. A zárófordulóra a már biztos nyolcaddöntős horvátok mellett a másik három együttesnek is maradt esélye a továbbjutásra: Nigéria a négy éve ezüstérmes argentin válogatottal, míg az izlandi gárda azokkal a horvátokkal találkozik, akiket megelőzött a selejtezők során.

Nem teketóriázott sokáig Szerbia a nap zárómeccsén Svájc ellen, ugyanis Alexandar Mitrovics már az 5. percben az ellenfél hálójába bólintott. A szerbek ezután is nagy kedvvel futballoztak, dominálták a meccset, s szép számmal alakítottak kis újabb lehetőségeket. A 30. percben egyenlíthettek volna a svájciak: Zuber tálalt Dzemaili elé, aki azonban elpuskázta ziccerét. A játékrész hajrájában Tadics szöglete után két szerb feje felett átszállt a labda, a hosszún Matics érkezett, de nem tudott közvetlen közelről a hálóba bólintani. A 52. percben aztán Xhaka egy távoli bombával ega­lizált. A helvétek ezt követően magukhoz ragadták a kezdeményezést, s sorra alakítottak ki lehetőségeket. A győzelmet jelentő gólt Xherdan Shaqiri lőtte a 91. percben. Ezzel Svájc négypontos, csakúgy, mint Brazília, Szerbia három egységgel követi őket.

Korom Milán