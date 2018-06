Soros György Budapesten tárgyal a CEU költözéséről

Az egyetem rendes ügyei mellett a Budapesti kampusz bezárásáról is tárgyaljanak - ezért ül össze hétvégén a CEU legfőbb döntéshozó szerve, hogy. Az eseményre a HVG értesülései szerint egyetem alapítója, Soros György is Magyarországra érkezik.

Szombaton és vasárnap ülésezik Budapesten a CEU legfőbb döntéshozó testülete, a Board of Trustees - írja a hvg.hu. A magyarra leginkább kuratóriumként fordítható, húsztagú testület napirendjén a tanév lezárásával kapcsolatos kérdések mellett az intézmény jövőja is téma lesz - a portál forrásai szerint nem csak hogy tárgyalni fognak Budapest hátrahagyásáról, de a tárgyaláson maga Soros György, az egyetem alapítója is részt vesz. A legutóbbi kampány alatt a kormány által főellenségnek választott magyar származású üzletember érkezését azonban – érthető okokból – nem verték nagy dobra.

A CEU magyarországi jövője több mint egy éve, a felsőoktatási törvény 2017 tavaszi módosítása óta bizonytalan: a kormány Soros- és világ-ellenes populista propaganda-hadjáratába jól illeszkedő, lex CEU-ként elhíresült törvényének első verziója első lépcsőben két feltételt szabott az egyetem működéséhez: hogy szinte irreális határidőn belül – 2017. december 31-ig – legyen az Egyesült Államokban is kampusza, illetve, hogy szülessen államközi megegyezés a működéséről.

Az előbbit sikeresen összehozta az egyetem, az utóbbiról pedig kiderült, hogy lehetetlen: az oktatási kérdéseket az Egyesült Államokban tagállami szinten szabályozzák. A kormány erről jó ideig nem vett tudomást. Végül csak megszületett Magyarország és New York állam megállapodása, de a dokumentumot aláírni még mindig nem hajlandó az Orbán-kormány.

A CEU-nak közben rengeteget árt a több mint egy éve tartó bizonytalanság, és hogy mindig nem tudja, indíthat-e kurzusokat három hónap múlva, szeptemberben. Közben Bécstől kapott egy meghívást az egyetem, megállapodott a város vezetésével egy kampusz nyitásáról, és - mint azt nemrég Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora nyilatkozta - ha nem rendeződik a Budapesti helyzet, egészében az osztrák fővárosba költözhet az egyetem.

Érdekesség, hogy az Európai Néppárt (EPP) is ahhoz kötötte a Fidesz további párttagságát, hogy hagyják Budapesten maradni a CEU-t. Feltételül szabták ugyanakkor azt is, hogy a kormány várja meg a "Stop Soros" elfogadásával a Velencei Bizottság állásfoglalását - ezt nem várta meg a Fidesz, aztán mégsem rúgta még ki az EPP.