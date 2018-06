Trump visszavág: Illegális bevándorló gyilkosokkal kampányol

Épphogy meghátrálni kényszerült a bevándorlók gyermekeinek ügyében, Trump máris akcióba lendült, és gyilkosságok áldozatait felmutatva próbálja igazolni menekültpolitikáját.

Illegális bevándorló gyilkosok áldozatainak családjait látta vendégül Donald Trump amerikai elnök pénteken este a Fehér Házban. "Ők olyan állampolgárok, akiket mindörökre elválasztottak szeretteiktől" - mutatta be a tizennégy meghívottat az elnök. Az időzítés nem véletlen: Trump épp most kényszerült meghátrálni menekültügyben: a hatalmas társadalmi nyomás miatt ugyanis véget kellett vetnie annak a gyakorlatnak, hogy a bevándorlók gyerekeit elszakítják szüleiktől. A "családokat egyben tartó mozgalom" élharcosa egyébként épp Melania Trump volt. (Az más kérdés, hogy a sikert némiképp beárnyékolta a first lady baklövése.)

Az elnöki fogadáson az Angyalcsaládok nevű szervezetet létrehozó családok tagjai fényképeket mutattak egymásnak és a meghívott újságíróknak elveszített rokonaikról. Volt, aki felidézte, hogyan halt meg a gyermeke, mások az illegális bevándorlás visszaszorításának fontosságáról beszéltek. Laura Wilkerson elmondta, hogy az ő tizenéves fiát, Josht 2010-ben megkínozta, megfojtotta egy illegális bevándorló, a holttestet pedig el akarta égetni. Steve Ronnebeck azt idézte fel, hogy 21 éves fiát egy doboz cigaretta miatt gyilkolták meg.

"Ezekről a családokról a média nem vesz tudomást. Ez tisztességtelen" - fogalmazott Trump, kijelentve, hogy a demokrata párti politikusok sem foglalkoznak a migránsok áldozataival és a hozzátartozóikkal. Az elnök hangsúlyozta: az illegális bevándorlás megállításakor ezzel a problémával is szembe kell nézni. Számokat, adatokat, eseteket sorolt rablásokról, nemi erőszakokról, gyilkosságokról.

Leszögezte: változatlanul eltökélt abban, hogy gátat vet az illegális bevándorlásnak. "Hol van a média felháborodása a 'fogd meg és engedd el' politika miatt?" - kérdezte, utalva a korábbi kormányzatok gyakorlatára, amely szerint az illegális bevándorlókat feltartóztatták ugyan, de azonnal szabadon is engedték. Ostorozta az úgynevezett menedékvárosokat is, amelyek szerinte illegálisan az országba érkező bűnözőknek adnak otthont.