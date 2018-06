Matolcsy tette rá a kezét a Postapalotára is

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tulajdonába kerül a felújítás alatt álló, a Széll Kálmán téren álló volt Postapalota - olvasható a pénzintézet honlapján.

Az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöksége költözik be az épületbe, amelyért 45,3 millió eurót (több mint 14 milliárd forint) fizet - számol be az MTI. Az épület a hír szerint bizonyos funkcióiban a nagyközönség előtt is nyitva áll majd. Kérdés persze, hogy a Matolcsy-birodalomban ki számít még "nagyközönségnek" - várhatóan az, aki ki tudja fizetni mondjuk egy konferenciaterem bérleti díját.

MNB-egyetem a Várban: rendezvényközpont vagy doktori iskola? Zajos lesz az unortodox közgazdaságtan interdiszciplináris oktatása, derül ki a HVG -hez eljutott dokumentumokból. Ugyan a doktori iskola létrehozásával a cél egy, „a kor követelményeinek megfelelő tudományos műhely létrehozása", írja honlapján a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Szomszédaikkal folytatott vitáik alapján viszont más kép rajzolódik ki a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA) működtette intézményről.

A Széll Kálmán - korábbi nevén Moszkva - téren álló Buda Palota az 1920-as években épült a Magyar Királyi Posta irodaházaként. A 18 500 négyzetméter alapterületű, hosszú évek óta üresen álló egykori irodaházat a Matolcsy-féle Pallas Athéné Alapítványok vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. 2016-ban vásárolta meg, 22,3 millió euróért, majd megkezdődött a felújítása.

Hasonlóan a Várkert Kioszk és a budai Óvárosháza felújításához, a Pallas Athéné Alapítványok a Buda Palota esetében is a történelmi épület teljes rekonstrukcióját tűzték ki hivatalos célul. Erre az értékesítés lezárásáig 22,1 millió eurót költenek - olvasható a közleményben.